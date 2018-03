Regio zaterdag, 17 maart 2018

Gasveld bij Kootstertille naar Vermilion Kootstertille - Energiebedrijf Vermilion neemt een gaswinningsvergunning bij Kootstertille over van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Bij de overdracht van de concessie gaan 24 putten met apparatuur over naar Vermilion. De NAM won dertig jaar lang gas in de omgeving van Kootstertille. Woordvoerder Sape Jan Terpstra meldt dat het gasveld inmiddels op zijn einde is. ,,En dan komt de afweging of het een gasveld is waar de NAM nog toekomst inziet.” Vermilion ziet nog wel potentie in het veld. Het bedrijf is meer dan de NAM gespecialiseerd in kleinere gasvelden. Volgens woordvoerder Elita Córdova Gaytán kan volgens het winningsplan nog tot 2021 gas worden gewonnen. ,,En te zijner tijd moeten we het opnieuw bekijken." Hoeveel gas naar schatting nog in het veld zit konden de NAM en Vermilion gisteren niet melden. Vermilion neemt de putten over bij negen locaties, verdeeld over Eastermar, Suwâld, Jistrum, Burgum en Boelenslaan. Van die putten zijn veertien nog in productie. Wat met de andere tien gebeurt, is nog onzeker. Een locatie kan inactief zijn onder meer omdat de gastoestroom te laag is. Het Canadese bedrijf met een kantoor in Harlingen wil ook onderzoeken of de infrastructuur en locaties geschikt zijn voor ‘duurzame energieontwikkelingen’. Vermilion is onder meer actief in de geothermie (aardwarmte). ,,Maar daar kan ik nog geen uitspraken over doen”, aldus Córdova Gaytán. Het ministerie van Economische Zaken keurde de overdracht reeds goed. Over de overdrachtssom doen beide partijen geen uitspraak. Het personeel van de NAM dat aan dit gasveld werkte, verhuist naar het nieuwe kantoor in Anjum, dat volgende week officieel geopend wordt.

