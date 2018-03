Regio zaterdag, 17 maart 2018

GGD is positief over lucht bij afvaloven

Harlingen - In het luchtkwaliteitsonderzoek dat GGD Amsterdam tussen november en december 2016 uitvoerde werden geen schadelijke stoffen gevonden die van afvalverbrandingsoven de REC afkomstig waren. Dit liet Jaap Visser van de Amsterdamse gezondheidsdienst gisteren weten.

Bij een meetstation in Harlingen en Wijnaldum werden stikstofoxiden, zwaveloxiden, koolstofmonoxide en benzeen gemeten. ,,De lucht in Harlingen is net zo schoon als de lucht bij andere provinciale stations.” De GGD constateerde wel een verhoging van het kankerverwekkende benzeen, maar dit bleek van gaswinner Vermilion afkomstig te zijn. ,,Het is de verantwoordelijkheid van het Staatstoezicht op de Mijnen hier onderzoek naar te doen", zegt wethouder Harrie Boon.

GGD Fryslân voerde in de eerste helft van 2017 metingen uit naar zoutzuur bij vijf bedrijven in de omgeving. Medewerkers droegen een meter op hun kleding. ,,Hiermee werd het risico op het inademen van zoutzuur onderzocht", zegt Ben Diesveld van GGD Fryslân. De metingen werden in de eerste helft van 2017 gedaan. ,,De enige alarmeringen die we binnen kregen kwamen van mensen die in de buurt van een vrachtauto of een lasapparaat stonden en hadden niets met de REC te maken.”

Het onderzoek vloeide voort uit het fase 2-overleg dat werd opgestart nadat er in oktober 2015 veel dioxine werd uitgestoten. Aan het fase 2-overleg nemen onder andere de provincie, gemeente, Omrin en een begeleidingsgroep vanuit de bevolking deel.

Vanuit het overleg werd ook besloten om dioxinemonsters uit de schoorsteen te onderzoeken. Dit wordt sinds augustus 2015 bemonsterd. Hieruit bleek dat de uitstoot tijdens het opstarten en stopzetten van de oven hoger is. Bij de laatste twee metingen vorig jaar was dit niet het geval. Dioxine wordt bij het ovenonderhoud in april en mei voor het laatst bemonsterd om te controleren of er dan wederom geen verhoging is.

Sceptisch

Toxicoloog Johan Vollenbroek is er niet gerust op. ,,De uitstoot is minder doordat de bypass sinds 2017 niet meer wordt gebruikt waarin de lucht niet gefilterd wordt. Bij de onderhoudsstop in april was echter nog steeds een verhoogde uitstoot terwijl de bypass niet meer werd gebruikt .” Inwoners en raadsleden die bij de persconferentie aanwezig waren gaven aan dat ze ongerust blijven. Ze willen dat er een hogere schoorsteen komt. Volgens gedeputeerde Michiel Schrier is dit geen noodzaak.

Het fase 2-overleg komt in mei voor de laatste keer bij elkaar nu er voldoende verbeteringen zijn doorgevoerd. Boon heeft toegezegd om vroegtijdig inwoners uit te nodigen. Raadslid Arnoud Burkels (D66) wilde aanvankelijk de persconferentie van gisteren afblazen omdat pas begin deze week een uitnodiging werd verstuurd. ,,Er was beloofd dat dit een openbaar moment zou zijn. Doordat er nauwelijks burgers op de hoogte waren van deze bijeenkomst heeft die geen openbaar karakter.”

