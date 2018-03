Regio vrijdag, 16 maart 2018

Beperken van fouten als hoogste goed

Oosterwolde - Een bejaarde moeder zit met haar dochter aan de keukentafel. Voor haar ligt een stapel van doosjes met pillen. Voor bloeddruk, voor verlaging van cholesterol, om te plassen, en nog meer. Ze kijken elkaar aan. Welke pil is waarvoor, wat zijn de bijwerkingen, wanneer neem ik dit in? Kortom: komt dit wel goed, vragen ze zich in stilte af.

Aandeelhouder en oprichter Kees van der Graaf van Spits vertelt dat hij dit steeds voor ogen houdt. ,,Daarbij speelt de uitleg in de apotheek een grote rol. Maar ook het aanleveren van de juiste medicatie op het juiste moment. Wij hebben voor 35.000 mensen de verantwoordelijkheid om dit 100 procent - 99,9 procent kan niet - goed te doen. Onder die tijds- en kwaliteitsdruk werken we elke dag.”

Spits is een van de drie genomineerden in de verkiezing Friese Onderneming van het jaar 2018 (kader). De andere twee kanshebbers zijn watertechnologiebedrijf Paques uit Balk en Sidijk in Heerenveen, dat opblaasbare en schuimgevulde producten maakt voor kinderspeelcentra, sport en industrie.

Het werk van Spits begon in 2002 achterin de apotheek van De Drie Stellingen in Appelscha. Van der Graaf kwam in 1984 na zijn studie in Groningen terecht bij de apotheek, die ook een vestiging in Oosterwolde heeft. ,,We hebben in 2002 een robot aangeschaft om het vullen van zakjes over te nemen. Vijf mensen gingen zich daarmee bezighouden om driehonderd patiënten te bedienen. Ik weet nog dat we na jaren taart haalden na het miljoenste zakje. Dat aantal doen we nu in een week.”

Spits is uitgegroeid tot een bedrijf met 150 mensen - in 2007 en 2012 werd fors uitgebreid - en twaalf verwerkingsmachines dat apothekers, apotheekhoudende huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord-Nederland tot in Gelderland bedient om 35.000 mensen van medicatie te voorzien.

In Alkmaar en Apeldoorn zitten zusterbedrijven. Ook is Uplus opgericht die medicatieregie bij zorginstellingen overneemt. Met De Drie Stellingen en Uplus is Spits Oosterwolde goed voor bijna dertig miljoen euro omzet.

