Biologische tandartspraktijk lijkt gouden greep Leeuwarden - Reguliere tandartsen zijn er volop maar een biologische tandarts, die was er nog niet in Fryslân. De tandartspraktijk aan de Pieter Sipmawei in Leeuwarden wordt vanaf volgende week maandag de eerste. Praktijkmanager Joke Hijlkema heeft het ,,smoordruk” met de aanmeldingen voor de praktijk nieuwe stijl. Vanuit heel Fryslân bellen ze naar Leeuwarden om zich in te schrijven als patiënt. Eigenaar Rebecca Bruckner had het goed gezien: biologisch is op tandartsgebied een gat in de markt. Veel mensen zijn tegenwoordig bezig met gezond leven, met gezond eten, bewegen. Een biologische tandarts past precies in het plaatje. Want alhoewel de behandelingen niet veel afwijken van willekeurige andere behandelingen, is het materiaal wat er wordt gebruikt wel verschillend. Giftig Materialen met giftige stoffen zijn uit den boze. Amalgaam (onder meer omstreden vanwege de giftige component kwik) wordt nergens meer gebruikt, maar de nieuwe, witte vullingen die de meeste tandartsen gebruiken, vind je ook niet bij de Biologische Tandarts Friesland. ,,Daarin zit een monomeer, dat in principe ook giftig is.” Daarnaast kijkt de tandarts niet alleen naar de mond, maar naar de hele lichaamsgesteldheid van de patiënt. ,,We doen een vrij uitgebreide anamnese om te kijken of er klachten zijn die kunnen voortkomen uit de mond en maken op basis daarvan een behandelplan.” Zo kan een dode kies zorgen voor obstipatie. En kunnen nekklachten als gevolg van stress ook weer uitwerken in de mond. Zelf is Hijlkema ,,een beetje scheef”, waardoor ze kampt met stijfheid. ,,Dit kan het gevolg zijn van een te hoge vulling.” De nieuw aangetrokken tandarts Jessica Swartberg gaat er binnenkort mee aan de slag, dus of de klachten verbeteren, is nog even de vraag, maar Hijlkema heeft er in elk geval vertrouwen in. ,,Vanwege de holistische visie is er ook nauw contact met onder anderen een fysiotherapeut, homeopaat, acupuncturist en een chiropractor.” De praktijk heeft vanwege de ommezwaai een nieuwe, biologisch opgeleide tandarts aangenomen. De tandarts die al in de praktijk werkte, blijft en wordt bijgeschoold in het holistische gedeelte. De kosten voor de biologische tandarts wijken nauwelijks af van een reguliere tandarts en wordt ook volgens de standaardvoorwaarden vergoed van de aanvullende tandverzekering (voor kinderen en jongeren tot achttien jaar zit de tandarts in het basispakket). Uitzondering is wel dat de patiënten eenmalig extra kosten hebben voor de intake van vijftig minuten, waarbij ook twee foto’s worden gemaakt van de mond. Dit kost al met al bijna 130 euro. De praktijk wordt komende morgen geopend met een open dag.

