Brand vernielt loods Skylger boswachters Terschelling - De opslagloods van Staatsbosbeheer in West-Terschelling is gisterochtend volledig uitgebrand. De veertien Terschellinger boswachters verloren daarmee het grootste deel van hun materiaal. Onder andere elektrische scooters, fietsen, een heftruck en een tractor gingen in vlammen op. ,,Ik was erg geschrokken van het aangezicht”, zegt boswachter Remi Hoegee. ,,Maar gelukkig heeft niemand persoonlijk letsel geleden. Het is materiaal en dat is vervangbaar.” De loods stond op een industrieterrein bij de haven. De brandweer wist nog te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een belendend pand. Staatsbosbeheer gaat vandaag de financiële schade opnemen. Het pand stond er amper tien jaar. ,,Gelukkig kunnen we onze werkzaamheden wel voortzetten. De brand vond toevalligerwijs precies plaats op de dag waarop het broedseizoen begint. Vanaf dat moment snoeien we niet meer en hebben we het zwaardere materieel niet nodig.” Staatsbosbeheer gaat de komende tijd de geiten overplaatsen naar het zomerweidegebied. ,,De paaltjes en draden die we daarvoor nodig hebben lagen al op locatie.” Daarnaast worden de vogelwachtersposten op de Noordvaarder en de Boschplaat geplaatst. ,,Die stonden buiten de loods en zijn ondanks de vuurschade nog wel op te knappen.” De tientallen bordjes die de boswachters de komende tijd in de broedgebieden wilden plaatsen gingen wel in vlammen op. ,,We hebben al een paar bordjes aangeboden gekregen van boswachters van de andere eilanden en van de wal dus dat moet ook goed komen. Daarnaast waren er meerdere eilanders die nog een leegstaande loods hebben die we de komende tijd mogen gebruiken voor opslag.” De oorzaak van de brand was gisteren nog onbekend.

