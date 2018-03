Regio vrijdag, 16 maart 2018

Dokkum treft geen blaam bij intocht Sint

Dokkum - Zoals Dongeradeel de anti-zwartepietendemonstranten de ruimte wilde geven bij de sinterklaasintocht was volgens het boekje, stelt Erna van Eerden, woordvoerder van de nationale ombudsman. ,,Maar de situatie wijzigde zich volledig door de dreiging dat tegenstanders met zwaar vuurwerk naar de binnenstad wilden komen.”

Gisteren waarschuwde ombudsman Reinier van Zutphen dat overheden bij omstreden demonstraties te snel neigen naar risicomijdend gedrag. Daardoor staat het demonstratierecht onder druk schrijft hij in zijn rapport Demonstreren, een schurend grondrecht? Het lukt gemeenten en politie niet altijd om dat recht te waarborgen. Van Zutphen roept gemeenten en politie op om demonstraties volledig en zonder voorbehoud mogelijk te maken. Ook moeten zij terughoudend zijn bij beperkingen en voorschriften.

Volgens Van Zutphen moet de essentie van het grondrecht tot demonstreren voorop staan. ,,Die essentie is dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, zodat burgers in vrijheid hun mening - hoe impopulair ook - kunnen laten horen. Elke andere houding van de overheid doet afbreuk aan de kern van het demonstratierecht.”

Waanders

Het rapport gaat uitgebreid in op de afgeblazen anti-zwartepietendemonstratie tijdens de sinterklaasintocht op 18 november in Dokkum. Volgens Van Eerden deed burgemeester Marga Waanders in de aanloop naar de demonstratie alles om het anti-zwartepietengeluid de ruimte te geven. ,,We vellen geen oordeel of ze al of niet te snel de demonstratie uiteindelijk heeft verboden. De situatie dreigde te escaleren toen er aanwijzingen waren dat pro-zwartepietendemonstranten met zwaar vuurwerk naar de stad wilden komen. Dan staat de veiligheid van burgers op het spel.”

In het rapport worden voorstanders van Zwarte Piet, die de anti-zwartepietendemonstranten op de A7 tegenhielden, ‘manifestanten’ genoemd. Van Eerden beaamt dat ook zij het recht hebben hun mening te geven. ,,Zij demonstreerden niet voor Zwarte Piet. Hun actie was er op gericht anderen het demonstreren te beletten. Dan belemmer je medeburgers een grondrecht uit te oefenen.”

Waanders is blij dat de ombudsman aandacht vraagt voor het probleem. Het wordt overheden volgens haar wel soms erg lastig gemaakt om demonstraties rond polariserende thema’s door te laten gaan. ,,Ik ken geen burgemeester die zegt dat het wat betreft het recht op demonstratie een onsje minder kan. Maar demonstranten gebruiken steeds vaker de openbare ruimte niet om hun mening uit te dragen maar om de confrontatie te zoeken. Daar is het recht op demonstratie niet voor bedoeld.”

Uit de demonstratie valt te concluderen dat wie wil, elke demonstratie kan dwarsbomen. ,,Als mensen het bont genoeg maken, kunnen ze inderdaad steeds zo’n situatie creëren. De blokkade was nog geen aanleiding tot het verbod. Wel toen bekend werd dat mensen met zwaar vuurwerk naar Dokkum wilden komen. Het is treurig dat mensen het niet kunnen opbrengen andersdenkenden hun mening te laten uiten. Dat is een grondrecht. Juist voor minderheden moet er alle ruimte zijn dat ze hun standpunten kunnen uiten.”

Reacties: