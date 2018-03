Economie vrijdag, 16 maart 2018

Lof voor minister over registratiekwestie

Den Haag - Minister Carola Schouten van Landbouw zal de volgende keer, wanneer er weer sprake mocht zijn van onverklaarbare cijfers in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) van de melkveehouderij, net zo optreden als ze in de afgelopen maanden heeft gedaan. Dat zei ze gisteren in een debat met de Tweede Kamer over de kwestie. Bij controles van gegevens over het afgelopen jaar kwam naar voren dat er onder andere flink meer tweelingkalveren waren geregistreerd dan in voorgaande jaren. Het ministerie heeft de indruk dat er in ieder geval bij enkele tientallen bedrijven sprake is van fraude. Door kalveren van vaarzen op te geven als tweelingkalf bij een oudere koe kan de vaars als vaars (dus nooit gekalfd) in de boeken blijven staan. Daarmee telt dit dier in de fosfaatboekhouding voor de helft mee en kunnen er meer dieren op een bedrijf worden gehouden en gemolken. Door het koppelen van gegevens van de melkgift per dier heeft het ministerie dergelijke constructies al boven tafel gekregen. De betreffende vaarzen geven namelijk wel melk en komen bij de melkcontrole dus in beeld.

Op het moment dat de eerste vermoedens boven tafel zijn gekomen, begin dit jaar, heeft de minister de Tweede Kamer direct geïnformeerd. Ze kreeg tijdens het debat veel lof voor haar adequate optredens. Er was echter ook kritiek doordat ze in een vroeg stadium al het woord fraude in de mond had genomen en veel boeren die - naar later bleek onterecht - geblokkeerd raakten zich in een hoek voelden gezet. ,,Ik heb zelf met boeren gesproken en gehoord hoe zij werden geraakt door het idee dat ze een fraudeur zouden zijn. Ik kan achter de cijfers echter niet precies zien wie er moedwillig en wie niet moedwillig cijfers verkeerd heeft ingevuld. Het is echter nooit mijn intentie geweest de hele sector weg te zetten als fraudeurs. Ik heb onderschat wat de impact van dat woord is geweest.”

Vrijgegeven

In de afgelopen maanden zijn vele honderden bedrijven weer vrijgegeven. Vorige week donderdag maakte het ministerie de meest recente stand van zaken bekend. Toen waren er 1800 van de 2200 bedrijven die eerder (deels) geblokkeerd waren, weer vrijgegeven.

Voor de minister is het van het grootste belang dat het I&R-systeem op orde komt, liet ze gisteren weten. ,,Het is voor iedereen, niet in het minst voor de sector zelf, van het grootste belang dat zij zien dat de I&R klopt.” Vooral bij het uitbreken van een dierziekte is dat belangrijk, zo stelde ze. ,,We moeten snel kunnen traceren waar dieren vandaan komen.”

In de afgelopen weken is er gebleken dat een deel van de onregelmatigheden is terug te voeren op niet goede koppelingen tussen verschillende registratiesystemen. De minister drukte melkveehouders in het debat dan ook op het hart daar alert op te zijn. ,,Ik snap dat er managementsystemen zijn die slimme koppelingen proberen aan te brengen, maar dan nog lijkt het mij dat je altijd wel zelf checkt of het goed is gegaan. Als je beseft hoe belangrijk de I&R is, zul je als boer toch ook zelf periodiek moeten kijken of het er nog wel allemaal goed in staat.”

Reacties: