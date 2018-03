Sport donderdag, 15 maart 2018

Postma weet dat de beste finale gaat winnen

Na de verloren bekerfinale op de Uithof in Den Haag en de verloren eindstrijd van de Final Four om de landstitel in Thialf krijgt UNIS Flyers de kans om het seizoen alsnog te besluiten met het winnen van een prijs. In Den Haag gaat morgenavond de finale van de play-offs in de BeNe-League van start, waarin Heerenveen in een best-of-fiveserie opnieuw te maken krijgt met Hijs Hokij. ,,Het leuke van zo’n serie van vijf wedstrijden is, dat het beste team gaat winnen”, weet de ervaren routinier Marco Postma.

De 34-jarige Leeuwarder, die 503 wedstrijden voor Flyers speelde, is er van overtuigd dat er wel degelijk winstkansen zijn voor zijn team. Nadat vorig seizoen nog de triple (landstitel, nationale beker en BeNe-League) werd gewonnen staan de ijshockeyers van Heerenveen na twee van de drie te vergeven prijzen nog steeds met lege handen. Zowel in de bekerfinale als in de finale om de landstitel was Den Haag te sterk. De ploeg van oud-Flyerscoach Chris Eimers won tot dusverre alle vier de onderlinge gespeelde duels.

,,Alleen in de bekerfinale hebben we een pak slaag gehad, maar de andere drie wedstrijden waren heel close. En in de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap hebben we laten zien dat we beter waren en scoorde Den Haag eigenlijk uit het niets door een treffer van een heel matige derdelijnspeler”, aldus de forward van Flyers. ,,Het zullen beslist geen grote uitslagen worden, zoals 5-1 of 6-1. Het zal om de details gaan.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

Reacties: