Regio donderdag, 15 maart 2018

Jarenlange wens Hemelum vervuld met aanleg rondweg Hemelum - Nog een paar maanden wachten en dan zijn de inwoners van Hemelum verlost van trillingen en onveilige situaties in het dorp. Gisteren begon de aanleg van de rondweg officieel. Officieus was hoofdaannemer Jansma Drachten al in week 8 begonnen. Naar verwachting is de weg in augustus klaar. Het dorp maakte zich decennialang sterk voor een rondweg aan de zuidzijde van het dorp. Dankzij die weg van 670 meter lang hoeft het verkeer dat vanaf de N359 naar Stavoren wil - en vice versa - niet meer door het dorp. Vooral de vrachtwagens die het dorp doorkruisen zorgen voor overlast, schade en onveilige situaties. De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân betalen beide 950.000 euro voor de rondweg. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

