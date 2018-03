Regio donderdag, 15 maart 2018

Speciale scholen in Drachten samengevoegd Drachten - Met de ondertekening van een convenant tussen vier schoolbesturen en de gemeente Smallingerland is de komst van één school voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Drachten een grote stap dichterbij. Kinderen die niet op het reguliere onderwijs terecht kunnen, gaan uiteindelijk op één locatie naar school. De vier schoolbesturen, OPO Furore, RENN4, PCBO Smallingerland en SO Fryslân hadden in 2015 al aangegeven samen te gaan werken. De besturen hebben in de gemeente nu ieder een of meerdere scholen in het speciaal onderwijs voor leerlingen van vier tot twaalf jaar. Het gaat om twee scholen voor speciaal basisonderwijs (It Heechhôf en SBO Sjalom), twee scholen voor leerlingen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen (cluster 3: De Rank en De Lanen) en één school voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen (cluster 4: De Zwaai). In totaal zitten 400 tot 450 kinderen op deze scholen. Deze scholen moeten uiteindelijke fuseren tot één school die op één plek wordt gehuisvest. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

