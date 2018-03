Regio donderdag, 15 maart 2018

Ziekenhuizen helpen elkaar bij griepgolf Leeuwarden - De Noord-Nederlandse ziekenhuizen kampen met zulke grote problemen door de aanhoudende griepgolf, dat er gisteren een tijdelijk ‘regiopunt beddencapaciteit’ is opgezet om de grootste knelpunten op te lossen. Bij de ziekenhuizen melden zich meer mensen met klachten als gevolg van de griep, maar ook degenen die al opgenomen zijn, hebben eerder complicaties door de griep. ‘De afdelingen Spoedeisende Hulp stromen over en kondigen tijdelijke sluitingen af. Intensive Care-bedden zijn nauwelijks nog beschikbaar’, zo schetst het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN) de situatie. Het probleem wordt verergerd doordat er ook minder zorgpersoneel beschikbaar is. Veel verpleegkundigen en artsen zijn zelf ook ziek. Daarbij speelt mee dat door het tekort aan geschoolde zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt ook tijdelijke vervanging steeds lastiger is. Het ‘regiopunt beddencapaciteit’ is ondergebracht bij de Meldkamer Noord Nederland. Drie keer per dag laten de ziekenhuizen via dit crisiscentrum aan elkaar weten of ze nog ruimte hebben. Met dit overzicht kunnen ziekenhuizen snel bepalen waar patiënten nog wel terechtkunnen als ze zelf echt geen plek meer hebben, zegt manager Astrid Koek van het AZNN. Dat kan 24 uur per dag. ,,Onze noordelijke samenwerking bestaat al veel langer, maar zo’n regiopunt beddencapaciteit hebben we nog niet eerder ingesteld.” Dat geeft de uitzonderlijke hevigheid van deze griepgolf aan. Het regiopunt blijft net zo lang doorgaan als nodig is, zegt Koek. Of de problemen bij de Friese ziekenhuizen verschillen van die in Groningen of Drenthe kan ze niet zeggen. ,,Dat fluctueert snel.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

