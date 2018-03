Economie donderdag, 15 maart 2018

Fryslân met keten op weg naar duurzame landbouw Heerenveen - De provincie Fryslân heeft gisteren met verschillende landbouworganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zogeheten landbouwdeals gesloten om een meer natuurinclusieve landbouw in Fryslân van de grond te tillen. Dat gebeurde in Heerenveen na afloop van een landbouwcongres over de toekomst van de Friese landbouw. Het doel is om onder andere te komen tot een meer gebiedsgerichte circulaire economie, meer kennis van de bodem te krijgen en deze beter te gebruiken, innovatie voor vitale voeding, behoud en toename van de biodiversiteit en verduurzaming van de gehele sector. Voorbeelden bij de landbouwdeal voor een gebiedsgerichte circulaire economie zijn lokale opwekking en gebruik van energie (hout en andere bronnen), het gebruik van streekproducten als bessen en bramen die in het landschap ingepast worden, het gebruik van bokashi (plantafval hergebruiken volgens een Japanse opslagmethode) en regionaal gebruik en verwerking van mest. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 maart

