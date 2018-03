Regio woensdag, 14 maart 2018

Nog steeds geen zicht op aanleg glasvezel

Leeuwarden - Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van glasvezel op het platteland kan beginnen. Volgens gedeputeerde Sietske Poepjes worden er nog besprekingen gevoerd met Kabelnoord en de Fryske Mien-skip op Glas. Onderwerp van gesprek met Kabelnoord - de beoogde aanlegger van de kabel - is de financiële constructie. ,,We praten nog over de financiële randvoorwaarden”, aldus Poepjes gisteren. Kabelnoord gaat in principe de aanleg van glasvezel verzorgen in de zogenoemde ‘witte gebieden’ waar nu nog geen snel internet is. Het gaat daarbij om zo’n twintigduizend huishoudens.

De provincie heeft miljoenen gereserveerd voor de aanleg die in de vorm van een lening aan het kabelbedrijf wordt verstrekt. In oktober vorig jaar maakte de provincie bekend dat Kabelnoord de klus gaat klaren, sinds die tijd wordt er gepraat over de voorwaarden. Een datum waarop Kabelnoord kan beginnen, wilde Poepjes gisteren niet geven. Op de vraag of ze er wel 100 procent zeker van is dat het gaat lukken met Kabelnoord gaf Poepjes ook geen uitsluitsel. ,,Ik heb gezegd wat ik gezegd heb.”

Ook met de Fryske Mienskip op Glas (FMG) die aan de slag wil in de zogenoemde grijze gebieden - waar wel kabelinternet verkrijgbaar is maar geen supersnel glasvezel - is de provincie er nog niet uit. Er is weliswaar ruim twaalf miljoen euro beschikbaar bij de provincie voor FMG maar Poepjes is bang dat bedrijven als KPN juridische stappen nemen als er met behulp van overheidsgeld glasvezel wordt aangelegd. ,,Het is juridisch precisiewerk”, aldus Poepjes.

Jaap Bosma van FMG is teleurgesteld dat het zo lang duurt. Met de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren zijn afspraken over de aanleg van snel internet maar met de provincie komt het maar niet rond. ,,Ik snap dat er risico’s zijn. Maar kijk naar Drenthe, die situatie is vergelijkbaar. Ook daar dreigt KPN met rechtszaken, maar de provincie zet toch door. Omdat de belangen van de inwoners hoger worden aangeslagen dan het risico van een proces door KPN.”

Rekenkamer

Al sinds 2011 doet de provincie pogingen om ook het platteland van snel internet te voorzien. In een maandag verschenen rapport van de Noordelijke Rekenkamer wordt de provincie verweten wel veel beleid gemaakt te hebben maar amper aansluitingen gerealiseerd te hebben.

Intussen is er ruim 3,4 miljoen uitgegeven en zijn er 436 huishoudens aangesloten op glasvezel.

