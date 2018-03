Regio dinsdag, 13 maart 2018

Na uurtje ‘ervaren’ groeit respect voor ouderen

Sneek - ,,Oh”, kreunt een studente roc Friese Poort terwijl ze de trap af wordt begeleid. ,,Dit is zwáár zeg.” Ze draagt een zwaar vest. Om de polsen hangt nog meer gewicht, eveneens aan de enkels. Verder heeft ze een bril en een koptelefoon op gekregen. Horen en zien is moeilijk, zoals veel mensen op leeftijd overkomt. Activiteitenbegeleidsters Emmy van Dijk en Mirella van der Schaaf gaan even aan de kant om deze bejaarde tiener langs te laten. ,,Deze heeft het wel erg voor de kiezen gekregen, hoor. En slechtziend én slechthorend en ook nog eens heel zwarte artritis.”

Maar sommige ouderen hebben die pech. En hoe dat voelt, weet je niet totdat je het zelf ervaart. Zelf hebben de activiteitenbegeleidsters ook wel eens met zo’n geriatrisch pak rondgelopen. Van Dijk weet nog goed dat ze zich rot schrok toen er iemand haar snel voorbij liep. ,,Dat heb ik goed onthouden. Dat ik mijn tempo moet aanpassen."

De studenten en alle andere mensen die belangstelling hebben voor een baan in de zorg kunnen deze week bij de pop-up-store van zorgorganisatie Patyna terecht om zich te oriënteren op de mogelijkheden en om te ervaren hoe het is om zelf ouder te zijn.

Of zo’n ouderdomservaring sollicitanten niet afschrikt? Reinier Hakvoort die het concept naar Sneek haalde, schiet in de lach. ,,Misschien. Maar we hebben ook mensen nodig die gevoel hebben bij de zorg. En als je zelf ervaart hoe het is om oud te zijn én je wilt nog steeds in de zorg, dan hebben we daar een goede aan.”

En die goeien kan hij heel goed gebruiken. Per locatie (Patyna heeft er 31) zijn er gemiddeld twee mensen extra nodig. Ongebruikelijk is het niet. Landelijk staan er 130.000 vacatures open in de zorg, aldus het UWV gisteren. De zorgorganisaties in het Noorden hebben 991 vacatures genoteerd, en voor Fryslân stond de teller voor het weekeinde op 234. Volgens Hakvoort heeft de mevrouw van P&O aardig wat aanloop gehad. Hij heeft dus goede hoop.

