Regio dinsdag, 13 maart 2018

Rapport: Fryslân faalt met snel internet Leeuwarden - De provincie Fryslân heeft veel beleid gemaakt om huishoudens op het Friese platteland te laten aansluiten op snel internet, maar in de praktijk is daarvan weinig terechtgekomen. Tussen 2011 en mei 2017 is 3,43 miljoen euro uitgegeven aan beleidskosten en zijn er welgeteld 436 glasvezelaansluitingen aangelegd, terwijl twintigduizend huishoudens nog steeds geen toegang hebben tot internet. Dat staat in het rapport Internet, en een beetje snel graag dat de Noordelijke Rekenkamer gisteravond naar buiten bracht. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 13 maart.

