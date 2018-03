Regio dinsdag, 13 maart 2018

PvdA en FNP op stoel van GroenLinks en PVV in Achtkarspelen Buitenpost - De PvdA en de FNP deden gisteravond tijdens een debat in Buitenpost hun best om de twee nieuwkomers bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in Achtkarspelen de wind uit de zeilen te nemen. Met een bevlogen pleidooi voor duurzame energie ,,omdat we onze planeet in hoog tempo opbranden", probeerde Sjon Stellinga (PvdA) het groene geluid van GroenLinks te neutraliseren. Tjibbe Brinkman (FNP) leek potentiële overloop naar de PVV te willen voorkomen met zijn betoog tegen een azc en de komst van vluchtelingen, die fnuikend zouden zijn voor de Friese cultuur. Het was dat cultuurdebat dat tijdens de verder wat gedweeë discussieavond verrassend voor het meeste vuurwerk zorgde. In een debat met Tjitske Veenstra (24) van GroenLinks viel Brinkman haar geestig maar wel erg persoonlijk aan op de talrijke Nederlandse invloeden in haar Fries. ,,It Frysk is systematysk eftersteld. De measte Friezen kinne har eigen taal net iens lêze en skriuwe.” Hij pleitte overal in de gemeente voor drietalige scholen, maar ging in één adem in het verweer tegen vreemde culturen die het Fries-eigene zouden bedreigen. ,,GrienLinks wol mear jild stekke yn keunst en kultuer, mar se wolle hjir ek mear minsken hinne helje mei in hiel oare kultuer,” klaagde de FNP’er, die zich uitsprak tegen de komst van een azc, waarvan overigens helemaal geen sprake is. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 13 maart.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties