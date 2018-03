Regio dinsdag, 13 maart 2018

Ternaard stemt morrend in met gas-overleg Dokkum - Liever geen gaswinning bij Ternaard, maar als het dan toch moet, dan doen omwonenden en belanghebbenden graag mee aan een omgevingsproces. Dat bleek gisteravond in de IJsherberg in Dokkum uit de presentatie van de ruim vijftig gesprekken die de afgelopen vier maanden zijn gehouden met belanghebbenden. Bij dat omgevingsproces bekijkt een Bestuurlijk Overleg (BO), met daarin de NAM, de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en het ministerie van Economische Zaken, samen met omwonenden en andere belanghebbenden de voorwaarden voor gaswinning en hoe kan worden bijgedragen aan welzijn en welvaart in de regio. Ook moeten de NAM en Economische Zaken duidelijk maken waarom de gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard eigenlijk nodig is. Adviesbureau De Gemeynt sprak de afgelopen weken met 28 organisaties en zestien burgers. Twintig organisaties en tien burgers gaven aan mee te willen doen aan zo’n omgevingsproces, drie burgers zien er bij voorbaat niets in. Zodra Jan Paul van Soest van De Gemeynt bij de presentatie had verteld dat een grote meerderheid voor het omgevingsproces was, klonk er gemor onder de ongeveer honderd aanwezigen in de zaal. ,,Het is allemaal al beklonken”, riep Frans Fennema uit Holwerd. Twee mensen verlieten boos de zaal. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 13 maart.

