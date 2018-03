Geloof & Kerk maandag, 12 maart 2018

Maleisische premier paait islamisten in verkiezingscampagne Kuala Lumpur - Christenen in MaleisiŽ zijn bezorgd over de naderende parlementsverkiezingen. Formeel is het een seculiere staat, maar islamitische partijen bestrijden dat winnen aan invloed. MaleisiŽ wordt alom geprezen als een toonbeeld van de gematigde islam. Bijna 40 procent van de Maleisische bevolking is echter geen moslim. Het christelijke percentage wordt op circa 10 procent geschat. De Maleisische premier Najib Razaq ligt wegens corruptie onder vuur en wendt zich daarom tot islamitische partijen die in MaleisiŽ de volledige sharia willen invoeren. Later dit jaar zijn er parlementsverkiezingen. 29 januari bleek dat in MaleisiŽ twee wereldbeelden op elkaar botsen. Riduan Ghandi, de vader van een hindu-gezin, had zich in 2009 tot de islam bekeerd en verklaard dat zijn drie minderjarige kinderen daarom ook automatisch moslim waren geworden. Ook christelijke gezinnen komen in dergelijke situaties terecht. Riduan verliet vervolgens zijn gezin en nam de jongste dochter met zich mee, die indertijd slechts negen maanden oud was. Vervolgens ontstond er een slepend juridisch gevecht dat de breuklijnen in de Maleisische samenleving zichtbaar maakte. Lees meer in het Friesch Dagblad van 12 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties