Geloof & Kerk maandag, 12 maart 2018

Gevraagd voor Wykein: Wat is uw verhaal bij kruis of Christusbeeld? Op zondag 1 april is het Pasen, en dan wordt dit belangrijke christelijke feest wereldwijd gevierd. Voor de Friesch Dagblad-bijlage Wykein zijn we als redactie op zoek naar mensen die willen vertellen over hun band met een christelijk symbool dat ze in huis hebben. Bijvoorbeeld een kruis, een Christusbeeld, maar het kan ook een icoon zijn die u ooit ergens kocht. Of een schilderij met een voorstelling die iets verbeeldt van het verhaal van Pasen. In de Wykein van zaterdag 31 maart willen we verschillende portretjes maken van lezers die hier over willen vertellen, afgebeeld met het christelijke attribuut. Als u wilt meewerken, stuur dan een mail met een korte omschrijving (eventueel met foto) naar het adres: kerk@frieschdagblad.nl (uiterlijk woensdag 14 maart), met uw contactgegevens. De redactie maakt een selectie.

