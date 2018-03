Sport maandag, 12 maart 2018

De tijd begint te dringen voor Heerenveen Amsterdam - Met slechts zeven speelronden te gaan zijn de play-offs voor sc Heerenveen nog altijd haalbaar. Maar het zal wel beter moeten dan gistermiddag in de ArenA tegen Ajax (4-1). ,,Want dit was aan de bal onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Het duel met Ajax was er eentje zoals Heerenveen ze dit seizoen al zo vaak speelde. Niet per se slecht, maar te tam en te vlak om ook maar ergens aanspraak op te mogen maken. Dat het zo lang spannend bleef, hadden de Amsterdamse opponent eigenlijk alleen aan zichzelf te danken. Een pijnlijke constatering. Heus, van Ajax verliezen is geen schande. Maar de manier waarop dat gebeurde, was dat wel. De cijfers liegen immers niet. Ajax nam in negentig minuten voetbal liefst 31 keer het doel van keeper Martin Hansen onder vuur. Heerenveen stelde daar slechts zeven schoten tegenover. ,,We waren gewoon niet goed genoeg, concludeerde trainer Jurgen Streppel na afloop dan ook terecht. ,,We durfden niet te voetballen. En wanneer we wl een keer dreigend naar voren kwamen, waren we z slordig dat het steeds op niets uitliep. ,,Dit, zo gaf Streppel - over wiens toekomst nog altijd geen duidelijkheid is - eerlijk toe, ,,was aan de bal de slechtste wedstrijd van ons seizoen. En dat terwijl hij s ochtends nog wel met zon goed gevoel in de bus naar Amsterdam was gestapt. Na de 2-0 zege op Willem II van een week eerder was er tegen Ajax misschien wel een stuntje mogelijk, zo dacht de trainer. Maar het tegendeel bleek waar. ,,Hoe dat kan? Geen idee. Een aantal jongens speelt hier voor het eerst. En je ziet dat de ambiance in zon groot stadion toch wel wat met hen doet. In plaats van de pass vooruit, kozen we te vaak voor een tikkie terug. Het ontbrak aan durf en lef. Lees meer in het Friesch Dagblad van 12 maart

