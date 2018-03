Regio maandag, 12 maart 2018

In politiek Dantumadiel worden de krachten gebundeld Damwld - Waar in andere gemeenten steeds meer partijen een gooi doen naar een raadszetel, wordt in Dantumadiel juist samengewerkt. En tussen de zeven resterende partijen zijn de verschillen klein, bleek zaterdag bij de verkiezingsmarkt in Damwld. Harm Terpstra (67) uit Damwld twijfelt of hij 21 maart naar de stembus zal gaan.,,Ik stimde altyd op in kristlike partij. Mar jo ha dochs it gefoel dat hja net nei dy harkje. Oan de oare kant, asto net stimst, hast fansels ek gjin rjocht fan sprekken. Leefbaarheid in de dorpen vindt Terpstra belangrijk. ,,Wrom hawwe se, doet de meubelwinkel hjirwei gyng, gjin lytse winkeltsjes yn dat pn set, mar in autodealer? Dat wurket dochs net mei oan de leefberens fan it doarp? Dat Dantumadiel een zelfstandige gemeente blijft en niet mee fuseert met Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland, vindt hij goed. ,,Oars giet alles nei de std, dan moatte wy hielendal nei Dokkum. Volgens Attje Meekma, kandidaat voor het CDA, is zelfstandig blijven juist een gemiste kans. ,,De amtlike fzje en bestjoerlike selsstannigens is in djoere oplossing. Wy betelje mei oan it amtlik apparaat fan DDFK, mar draaie ek op foar s eigen bestjoer. Der binne lju dyt selsstannigens wichtich fine. Mar de identiteit sit net yn de gemeente, mar yn it doarp. De bestuurlijke zelfstandigheid is een van de weinige punten waarop de partijen in Dantumadiel het nt met elkaar eens zijn. Verder zijn de verschillen volgens CDA-lijsttrekker Jan Jitse Visser zo klein dat een door alle partijen gedragen zakencollege een optie is. ,,Dan kieze wy wethlders op kwaliteit, en net op har politike eftergrn. Mar oft dat bart hinget fansels f fan de tslach fan de ferkiezings. Lees meer in het Friesch Dagblad van 12 maart

