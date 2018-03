Regio zaterdag, 10 maart 2018

Recordaantal zorgvacatures in het Noorden Leeuwarden - Er waren in Fryslân, Groningen en Drenthe afgelopen maand 991 vacatures in de zorg. Dat is ruim een kwart meer dan een jaar geleden. Niet eerder lag het aantal vacatures zo hoog in de maand februari. Dat blijkt uit de vacaturewebsite van brancheorganisatie ZorgpleinNoord. De vraag naar zorgpersoneel zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. ,,In de gehandicaptenzorg zijn er op de meeste plekken al tekorten. En daar komt bij dat de komende twintig jaar het aantal 75-plussers met 50 procent toeneemt en de regio juist ontgroent”, zegt Lida Sterenberg, woordvoerder van ZorgpleinNoord. ,,Dat geeft de noodzaak aan van het vinden van mensen die de zorg leuk vinden en die kundig zijn. Die kunnen zo aan het werk." Van de 991 vacatures staan er 283 open in Fryslân. In de provincie Groningen gaat het om 343 banen en in Drenthe om 365 vacatures. Zorginstellingen in Nederland doen komende week van maandag tot en met vrijdag de deuren open om scholieren, werkzoekenden maar ook (mogelijk) toekomstige patiënten en cliënten te laten zien wat het werk en de zorg inhoudt. Sterenberg noemt de deelname van Friese organisatie aan deze Week van Zorg en Welzijn ongekend. ,,Het zijn er heel veel. Dat valt echt op.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 10 maart.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties