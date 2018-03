Regio zaterdag, 10 maart 2018

Dorpeling wil best naar buurdorp voor de boodschappen of de school Leeuwarden - De dreiging van krimp op het Friese platteland houdt burgers en bestuurders bezig. Maar een school of supermarkt in het dorp blijkt voor de ervaren leefbaarheid nauwelijks van belang, concludeert promovendus Joost Gieling. Zelf komt historicus en plattelandsgeograaf Joost Gieling uit Rolde, een dorp van zo’n vierduizend inwoners. Doordat het vlakbij Assen ligt, is het tegenwoordig een forenzendorp. ,,Dat zie je steeds meer: mensen wonen in een dorp, maar voor hun werk, voor allerlei voorzieningen en vaak ook voor hun sociale leven zijn ze grotendeels op de stad georiënteerd.” Maandag hoopt Gieling te promoveren op zijn onderzoek naar het verband tussen sociale cohesie, vrijwilligerswerk en leefbaarheid op het platteland. De promovendus onderzocht onder meer de enquêteresultaten van achtduizend plattelanders, verzameld in een database van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). ,,Het blijkt dat mensen de leefbaarheid in hun dorp niet slechter vinden als er geen voorzieningen meer zijn, zoals een school of supermarkt," merkte Gieling. ,,Als ze daarvoor naar een dorp of stad verderop moeten vinden ze dat helemaal niet zo erg. Ze hebben vaak ook bewust gekozen voor het platteland en dan weet je dat niet alles om de hoek is.” Toegegeven, een supermarkt is meer dan een plek om eten te kopen. ,,Er zijn plekken nodig om even te kunnen bijpraten en dorpsroddels uit te wisselen. Maar daar is niet beslist een supermarkt voor nodig. Op andere plekken, zoals een dorpshuis, kan dat ook." Waarom vinden veel bewoners het vaak dan toch jammer als voorzieningen uit het dorp verdwijnen? ,,Dat heeft met de symbolische waarde te maken. Een buurtsuper en een schooltje geven net wat meer status aan het dorp, een gevoel van reuring en vitaliteit.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van zaterdag 10 maart.

