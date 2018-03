Geloof & Kerk vrijdag, 9 maart 2018

In de Trefpuntdienst mag iedereen Jezus even vasthouden

Beetsterzwaag - Veertig jaar geleden begon Libbe Oost met de zondagse Trefpuntdiensten voor cliënten van Talant. Inmiddels heeft Annemarie Klomp het stokje overgenomen. De diensten zijn nog altijd even populair.

Kom binnen ga zitten en kijk wie er is / Kom binnen ga zitten en zing voor de Heer / Kom binnen ga zitten en vier met ons mee.

Het is het vaste welkomstlied in de zondagse Trefpuntvieringen, de diensten voor cliënten van locatie De Wissel van Talant in Beetsterzwaag. Libbe Oost, die tientallen jaren als geestelijk verzorger de diensten voorbereidde en leidde, schreef het liedje zelf. ,,Kijk, je kunt er heel makkelijk mee improviseren”, zegt hij, en zingt voor: ,,Kom binnen ga zitten ‘t is winter in ‘t land. Of: Kom binnen ga zitten ‘t is zondag alweer.”

In 1978 begon Oost als kersverse geestelijk verzorger op deze locatie, die toen nog Borneroord heette. Aankomende zondag wordt in een feestelijke viering stilgestaan bij dit veertigjarig jubileum. In die tijd bezochten cliënten die dat wilden nog tweewekelijks zondagmiddagdiensten in de reguliere kerk in het dorp. ,,Dat was niet gemakkelijk”, vertelt Oost (inmiddels 82) nu. ,,Er was veel begeleiding nodig, veel cliënten konden ook niet mee omdat zo’n uitstapje te ver of te veel was. Bovendien vonden de kerkdiensten tijdens het bezoekuur plaats, zodat geregeld ouders hun zoon of dochter uit de kerkbank kwamen plukken.”

Het gebouw Trefpunt, dat een soort dorpshuisfunctie op het Talant-terrein heeft, was toen nog maar een paar jaar oud. Oost wilde in het vervolg daar wel vieringen organiseren. De directie moest er aan wennen, maar hij zette toch door. Het bleek een succes. Gaandeweg kwam er een pijporgel en een rolstoelhelling. De Trefpuntvieringen zijn met geen mogelijkheid meer weg te denken. Er zijn zo’n tachtig vrijwilligers bij betrokken, die volgens een rooster de cliënten ophalen en in de zaal meezingen. Hier zijn geen problemen om voldoende vrijwilligers te krijgen, zoals bij sommige verzorgingshuizen, die wel eens de zondagse diensten noodgedwongen naar andere dagen moeten verplaatsen. ,,Bij ons komen er alleen maar vrijwilligers bij”, zegt huidig geestelijk verzorger Annemarie Klomp-Hogeterp (62). ,,Het is een bijzondere manier van geloofsbeleving, ook voor de vrijwilligers.”

