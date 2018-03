Regio vrijdag, 9 maart 2018

Onrust rond Blokhuispoort is nog niet voorbij Wethouder Henk Deinum betuigt spijt en belooft beterschap: hij zal de raad voortaan beter informeren bij grote projecten als de Blokhuispoort. Maar helderheid blijft voorlopig uit. Een spijtbetuiging, een belofte en een motie van afkeuring: het debat over de tekorten en de bouwstop bij de verbouwing van de Blokhuispoort heeft de druk van de ketel gehaald. Wethouder Henk Deinum mag doorgaan, maar hij is er niet in geslaagd de hele raad ervan te overtuigen dat hij op een vertrouwelijke bijeenkomst op 14 februari de juiste informatie heeft gegeven. Die vertrouwelijke bijeenkomst was een van de hete hangijzers woensdagavond. De raad kwam die avond bijeen naar aanleiding van publicaties in deze krant over de miljoenentekorten bij Blokhuispoort-eigenaar BOEi. Lees meer in het Friesch Dagblad van 9 maart

