Regio vrijdag, 9 maart 2018

Een laatste eer voor de melkfabriek Klein Groningen - De voormalige melkfabriek in Klein Groningen kon gisteren voor de laatste keer worden bezichtigd. Het gebouw maakt de komende maanden plaats voor een nieuw toeristisch knooppunt, dat recreanten moet trekken. ,,De fabriek heette bij de oprichting De Vooruitgang”, zegt Grietje Rooks, voorzitter van Plaatselijk Belang Wijnjewoude. ,,Dat was ook precies de bedoeling van de fabriek. Hij stond symbool voor de vooruitgang die het dorp met de komst van deze fabriek zou boeken.” De voormalige melkfabriek in Klein Groningen, het buurtschap bij Wijnjewoude, gaat nu echt verdwijnen. De gemeente Opsterland gaat deze maand met de sloop beginnen, waarvoor gisteren de aftrap werd gegeven door wethouder Wietze Kooistra en gedeputeerde Sietske Poepjes. Het terrein wordt omgevormd tot overstapplaats met allerlei voorzieningen voor boottoeristen. Langs de Opsterlânske Kompanjonsfeart komt een aanlegplaats. Ook de toeleidende wegen naar het terrein worden verbeterd. Met het plan moet de streek aantrekkelijker worden gemaakt voor vaar- en fietstoeristen. Lees meer in het Friesch Dagblad van 9 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties