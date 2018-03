Regio vrijdag, 9 maart 2018

Vrouwelijk raadslid is moeilijk te vinden

Leeuwarden - ‘Sorry, ik wil best wat doen, maar ben niet in de gelegenheid daar twaalf tot vijftien uur in de week voor vrij te maken.’ Het is een reactie die Klaas Houtstra (64) uit Rinsumageast geregeld hoorde bij het samenstellen van de kandidatenlijst voor het CDA in Dantumadiel. En dan met name van mannen en vrouwen die werken, studeren en een gezin hebben.

In Dantumadiel is 19,6 procent – dus krap een op de vijf – van alle kandidaten voor de gemeenteraad vrouw. Bij het CDA in Dantumadiel, (nu vijf zetels en een wethouder) staan dertig mannen en vijf vrouwen op de lijst. In de top tien staan twee vrouwen en de hoogst genoteerde vrouw staat op twee.

Houtstra is raadslid en voorzitter van de kandidatencommissie die vorig jaar bij ruim honderd personen peilde of zij er wat voor voelden zich verkiesbaar te stellen. ,,We zoeken breed en proberen in alle dorpen een of twee kandidaten te krijgen. Dat is gelukt. We proberen ook altijd een mix van leeftijden te krijgen. Als je dan bij jongeren komt, wordt het vaak lastig: want het is een kwestie van tijd hebben.” Volgens Houtstra is een raadslid in Dantumadiel gemiddeld twaalf tot vijftien uur in de week in de weer.

De partij heeft zich ingespannen om meer vrouwen op de lijst te krijgen, zegt ook CDA-lijsttrekker Jan Jitse Visser (31) uit Damwâld. ,,Diversiteit is belangrijk, de verhouding mannen en vrouwen is daar onderdeel van. De helft van onze top bestaat uit twintigers en dertigers. En in onze top twaalf is een derde vrouw, daar ben ik niet ontevreden mee.”

Houtstra legt uit hoe de kandidatencommissie verder te werk ging: ,,We hebben ook bewust kandidaten gezocht onder niet-leden: jongeren en vrouwen die in het verenigingsleven actief zijn.’’ Dat leverde een groslijst op met 133 namen, waarvan 35 vrouw. Uit die groslijst is een kandidatenlijst samengesteld. ,,Het streven was om bij de eerste tien mensen op de lijst drie vrouwen te krijgen. Dat zijn er twee geworden. We hadden bij de eerste zes nog wel een extra vrouw willen hebben. Nu is het er één.’’ Drie van de vijf vrouwen die nu op de lijst staan zijn nieuw, aldus Houtstra.

Op de kieslijst van de VVD-fractie van Ameland staan helemaal geen vrouwen. ,,We hebben wel ons best gedaan vrouwen te benaderen”, zegt voorzitter Albert van Barneveld. ,,Maar helaas was niemand bereid zich verkiesbaar op te stellen. Het is sowieso moeilijk om mensen warm te krijgen voor de gemeenteraad. We hadden ook graag meer jongeren op de lijst gehad.” De fractie leverde de afgelopen raadsperiode wel een wethouder, Linda van der Deen. Zij stopte in de zomer van 2017, toen ze directeur werd van een uitvaartcentrum in Dokkum.

Drukke baan

Ook de eerste zes kandidaten van de VVD in De Fryske Marren zijn alleen maar mannen. ,,Onze vrouwen hebben hogere ambities”, zegt fractievoorzitter Joop Meinsma. ,,Ze willen niet op een verkiesbare plek in de raad komen, omdat ze er een drukke baan naast hebben als bijvoorbeeld directeur, of omdat ze liever wethouder willen zijn.”

