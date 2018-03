Regio vrijdag, 9 maart 2018

Blokkades weg, fraudevermoedens niet Leeuwarden - Van de ruim 2200 melkveebedrijven die geblokkeerd waren vanwege onregelmatigheden in de veeregistratie, zijn er nog vierhonderd over. De blokkade bij 1800 boeren is opgeheven nadat ze voldoende bewijs hebben geleverd van een correcte registratie in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Ze mogen weer vee aan- en afvoeren. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Kamer. De 1800 vrijgegeven boeren krijgen nog wel een naheffing op hun Europese landbouwsubsidies. Ook de vermoedens van fraude zijn niet verdwenen. Integendeel, blijkt uit de brief: ‘Het beeld van de omvang van de onregelmatigheden en de financiële voordelen die daarmee zijn behaald, is onveranderd. (..) Wanneer hier nieuwe inzichten in zijn, zal ik uw Kamer daarover informeren.’ Het vermoeden van grootschalige kalverfraude in de melkveehouderij kwam in januari naar voren. Toen bleek dat er in 2017 ineens veel meer meerlingen en oudere vaarzen – runderen zonder kalf – in de systemen voorkwamen dan in eerdere jaren. Zo lag bij tweeduizend bedrijven het percentage meerlingen boven de 10, waar 3 tot 5 procent gemiddeld is. Als een kalf aan een andere moederkoe wordt toegeschreven, is dat gunstig in het fosfaatrechtensysteem: de vaars telt maar voor de helft mee in de veestapel van een bedrijf. Lees meer in het Friesch Dagblad van 9 maart

