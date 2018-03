Regio donderdag, 8 maart 2018

Wethouder Deinum overleeft motie van afkeuring

Leeuwarden - Wethouder Henk Deinum heeft gisteravond een motie van afkeuring overleefd. In het debat over de miljoenen tekorten bij de verbouwing van de Blokhuispoort dienden ijst058, de VVD, de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en de FNP een motie van afkeuring in om omdat ze vinden dat wethouder Deinum de raad niet op tijd en niet juist heeft geďnformeerd over de problemen. De motie kreeg echter niet de steun van een meerderheid van de raad.

De afgelopen vier weken berichtte het Friesch Dagblad bijna dagelijks over het stil leggen van de verbouwing van de oude gevangenis en het tekort van ruim vier miljoen euro. Gisteravond was het eerste moment dat én de wethouder in het openbaar reageerde en dat de raad er publiekelijk over sprak.

Raadsbreed was er kritiek op wethouder Henk Deinum over de manier waarop het college de raad had geďnformeerd over de problemen bij het paradepaardje van LF2018. De gemeenteraad ging in november 2014 akkoord met de verbouwing van de Blokhuispoort. In het besluit dat de raad toen nam, werd 22 miljoen uitgetrokken. Negen miljoen zou door Leeuwarden worden betaald, de provincie zou een zelfde bedrag op tafel leggen en het Rijk vier miljoen euro. Een budget van 22 miljoen dus voor de verbouwing. Maar uiteindelijk betaalde de provincie 7,8 miljoen en het Rijk 2,4 miljoen. Dat was al in februari 2016 bekend toen het businessplan werd geschreven door de gemeente en door BOEI – de eigenaar van de Blokhuispoort. Maar de raad werd over de veranderde bedragen niet geďnformeerd. ,,Met de kennis van nu, zou ik dat anders hebben gedaan”, aldus wethouder Henk Deinum gisteravond.

,,Ik heb hier wel eens fleuriger gestaan”, zei Henk Deinum na een spervuur van vragen van de raad. ,,De commotie is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Ik ben en voel mij verantwoordelijk voor de commotie die is ontstaan”, zei een zichtbaar aangedane Deinum.

Onder aanvoering van Lijst058 en de VVD werd Deinum kritisch ondervraagd. Waarom had de wethouder de raad niet verteld dat het Rijk en de provincie minder zouden meebetalen aan de verbouwing. En waarom stuurde de wethouder pas op 8 februari een vertrouwelijke brief aan de raad over de bouwstop en de financiële problemen als die al op 22 december bekend waren?”

Op de eerste vraag gaf Deinum aan dat hij de raad niet actief op de hoogte had gesteld omdat er sprake was van een ‘dynamisch businessplan’ en dat de gewijzigde bijdrage van de beide andere overheden geen invloed leken te hebben op het eindresultaat: een verbouwde Blokhuispoort als levendig cultureel centrum in Leeuwarden.

Rondom de tweede vraag ontstond meer rumoer. Deinum verklaarde dat eigenaar BOEi – verantwoordelijk voor de verbouw van de Blokhuispoort en de exploitatie – meer tijd gegund werd om de exacte omvang van de kostenoverschrijding te verklaren. Al op 22 december meldde BOEi een tekort en werd de bouw stilgelegd. De brief om de raad te informeren over de problemen lag al klaar, aldus Deinum gisteravond, maar werd pas verstuurd nadat het Friesch Dagblad op 8 februari aankondigde te gaan publiceren over de bouwstop en de financiële problemen.

Alle partijen in de raad – van coalitie tot oppositie – vonden dat ze niet goed geďnformeerd waren. Raadsbreed hadden de partijen willen weten dat ze op de hoogte waren gesteld van de lagere bijdragen van de provincie en het Rijk. En dat ze eerder hadden willen weten van de problemen en de bouwstop.

Het pijnpunt in het debat kwam op het moment dat de vertrouwelijke raadsbijeekomst van 14 februari ter sprake kwam. Volgens de indieners van de motie werd de raad daar voorgehouden dat er een budget van 22 miljoen euro was in plaats van de ruim 19 miljoen euro uit het businessplan van 2016 en werd er door Deinum die avond gesuggereerd dat de provincie nog steeds negen miljoen euro zou bijdragen. Informatie die mede door onthullingen van het Friesch Dagblad en uitspraken van gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie niet juist bleken te zijn.

De motie van afkeuring kreeg geen steun, behalve die van de indieners. Wel zegde Henk Deinum toe dat er vanuit Leeuwarden geen extra geld naar de Blokhuispoort zou gaan. BOEi, eigenaar van de Blokhuispoort, werkt op dit moment aan een plan om het tekort van ruim vier miljoen op te lossen. Later deze maand wil BOEi daarvoor een plan presenteren.

De motie van afkeuring door een deel van de oppositie is de eerste zware motie in de raad van Leeuwarden sinds 2010. Toen werd ook een motie van afkeuring ingediend in verband met de financiering van de Harmonie. Deinum zei in het debat zich de motie te ‘kunnen voorstellen’.

