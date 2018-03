Regio donderdag, 8 maart 2018

Langweer wordt eindelijk verlost van rotte kies Langweer - Het voormalige hotel De Wielen aan de Stevenshoek in Langweer wordt momenteel gesloopt. Dat gebeurt in opdracht van Schutte Bouw en Ontwikkeling uit Zwolle en projectontwikkelaar Stevenshoek bv. De aannemer bouwt een nieuw appartementencomplex op de plek van het hotel. De appartementen zijn naar verwachting in het najaar klaar. De invulling van de locatie heeft veel voeten in de aarde gehad. De gemeenteraad van De Fryske Marren ging in 2014 akkoord met het plan, maar tot een vlotte uitvoering kwam het niet. Een groep inwoners van Langweer, verenigd in de Stichting Hart voor Langweer, verzette zich tegen de bouw van het complex. Door dit verzet, dat niet door iedereen in het dorp gedeeld werd, liep het project veel vertraging op. Hart voor Langweer was het niet eens met het plan, omdat de stichting het beoogde appartementencomplex te massaal vond. Bovendien vreesde de stichting parkeeroverlast en aantasting van de oude kade in de dorpshaven. Hart voor Langweer maakte bij de Raad van State bezwaar tegen het bestemmingsplan en de verleende bouwvergunning, maar kreeg uiteindelijk nul op rekest. De bestuursrechter verwierp het bezwaar vorig jaar maart, waarna de projectontwikkelaar verder kon met het plan. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 maart

