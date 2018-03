Regio donderdag, 8 maart 2018

Mossel doet het uitstekend in de Waddenzee

Leeuwarden - De omvang van de mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee is in een jaar tijd verdubbeld. In de afgelopen jaren werd er op de platen zo’n 1500 tot 2000 hectare aan mosselbanken gevonden, in het voorjaar van 2017 was dat bijna 4000 hectare.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de mosselstand in de Waddenzee door Wageningen Marine Research.

In de zomer van 2016 was al een omvangrijke zogenoemde broedval van mossels waargenomen. De nieuwe mosselbanken die toen zijn gevormd hebben de winter goed doorstaan vertelt onderzoekster Karin Troost. ,,We zijn erg blij met dit resultaat, want schelpdieren zijn belangrijk voor het ecosysteem van de Wadden. Ze vormen een belangrijke voedselbron voor de eidereend en de scholekster.”

Combinatie van factoren

Een verklaring voor de enorme toename van het aantal mosselen is volgens Troost lastig te geven. ,,Of schelpdieren het wel of niet goed doen, hangt af van een combinatie van voedselaanbod, klimaat en roofdieren. Zolang mossellarven door het water zweven worden ze gegeten door plankton. Liggen ze eenmaal op de bodem, dan voeden garnalen zich er mee. De invloed hiervan op de mosselpopulatie is erg lastig te onderzoeken.”

Een warmer klimaat is een mogelijke verklaring. ,,Het is wel opvallend dat in hetzelfde jaar van de grote mosselbroed, in de Noordzee boven de Waddeneilanden een enorme toename was van een ander schelpdier: de spisula of halfgeknotte strandschelp. Dat wijst erop dat we te maken hebben met factoren die over grotere gebieden invloed hebben, zoals het klimaat.”

