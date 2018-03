Regio woensdag, 7 maart 2018

De Boer: ‘Christenen moeten zich herkennen in beleid’ Drachten - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wil SGP-lijsttrekker Hendrik de Boer in Smallingerland dat christenen zich weer herkennen in het gemeentebeleid. In een interview met deze krant uit hij zijn zorgen over de volgens hem noodzakelijke zondagsrust. Veel politieke partijen schuiven volgens hem op en de druk om op zondag te werken doet de samenleving volgens hem geen goed. Financieel levert het volgens de ondernemer, hij heeft een agrarische groothandel in Drachten, de bedrijven niets op. ,,De inkomsten verschuiven alleen maar.” De SGP heeft jarenlang niet meegedaan bij de verkiezingen in Smallingerland. Vier jaar geleden was er wel bereidheid om mee te doen, maar waren er te weinig mensen beschikbaar. Jarenlang steunde de partij de ChristenUnie (CU) en diens voorgangers en stemden de meeste leden ook op die partijen. De partij verwacht bij de komende verkiezingen een of twee zetels te behalen. Op de deelname kwam er in de afgelopen tijd kritiek. Door deelname van CU én SGP zouden beide partijen totaal minder zetels behalen, is de vrees. Het gehele interview is te lezen in het Friesch Dagblad van 7 maart

