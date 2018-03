Economie woensdag, 7 maart 2018

Leeuwarder bedrijfspanden fors meer in trek

Leeuwarden - In Leeuwarden is afgelopen jaar fors meer bedrijfsruimte van eigenaar of gebruiker gewisseld. In totaal werd 24.900 vierkante meter ‘opgenomen’, dat is 31 procent meer dan in 2016. Landelijk was het aantal vierkante meters bedrijfsruimte dat werd gekocht of gehuurd historisch hoog. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsnetwerk Dynamis.

Bedrijven huurden of kochten in ons land bijna 3,1 miljoen vierkante meter aan bedrijfspanden in 2017. Dat is een vijfde meer dan een jaar eerder. In Leeuwarden vonden vooral op bedrijventerrein Hemrik veel transacties plaats afgelopen jaar. Hier nam bijvoorbeeld kozijnenfabriek Europrofyl uit Blauwverlaat, bij Augustinusga, het bedrijfsgebouw over van moederbedrijf Rollecate. Er wordt op het terrein een nieuwe productiehal neergezet.

Dynamis noemt verder nog de komst van autodealer Wensink naar Leeuwarden en het betrekken van een pand aan de Archimedesweg door LED Factory als spraakmakende transacties. De landelijke recordcijfers zijn een gevolg van de versnelling van de economische groei, toenemende werkgelegenheid en meer internationale handel, zegt Dynamis.

Met name in Almere, Utrecht, Amersfoort, Eindhoven en Maastricht ging het goed met de markt voor bedrijfspanden. In Amsterdam en Den Haag was er een kleine afname. Volgens Dynamis schort het daar aan goede panden.

