Woningbouw op Spaansenterrein nog ver weg

Harlingen - De realisatie van het plan om woningen te bouwen op het Spaansenterrein in Harlingen lijkt nog ver weg. De gemeente Harlingen steggelt al zes jaar over een betaling van twee miljoen aan Spaansen.

Sinds de nieuwe N31 in Harlingen klaar is, worden de vrijgekomen delen van het oude traject heringericht. Dit had voor de gemeente het moment kunnen zijn om ook het terrein van de voormalige vloerenfabriek van Spaansen B.V. aan de Kanaalweg opnieuw in te richten. Harlingen is echter al jaren in een complexe juridische procedure verwikkeld met de vorige eigenaar waardoor de ambities om woningen te bouwen op het terrein van zes hectare voorlopig in de ijskast blijven staan.

Beide partijen werden gisteren gehoord in het gerechtshof van Leeuwarden bij een comparitie, onderdeel van het hoger beroep dat Spaansen instelde tegen de uitspraak van de rechter in 2015. De rechter oordeelde toen dat de toegezegde twee miljoen euro van de gemeente aan Spaansen een vorm van staatssteun was. ,,De zaak wordt door juristen uit binnen- en buitenland met interesse gevolgd”, zegt Niels van Tamelen, een van de advocaten van Spaansen. ,,Het komt namelijk niet vaak voor dat een gemeente zelf een zaak aanspant over het verlenen van staatssteun. De regeling rond staatssteun is vooral bedoeld om oneerlijke concurrentie tussen bedrijven tegen te gaan. Daar is in dit geval geen sprake van.”

De kwestie kent al een lange voorgeschiedenis. Spaansen nam de vloerenfabriek aan de Kanaalweg in 1993 over van Haitsma Prefab Beton. Tien jaar later gaf Spaansen aan te willen verhuizen. Het bedrijf had ook al een pand op industrieterrein Oostpoort. De locatie aan de Kanaalweg zou onder meer ongunstig liggen qua transport en het bedrijf onderzocht de mogelijkheden om het terrein te verkopen. ,,Ondertussen stelden we investeringen aan de Kanaalweg uit”, zegt groepsdirecteur Ab Knook. ,,Zo moest een verouderde productielijn worden vervangen. In 2008 stonden we op het punt om te verhuizen of te investeren in het pand aan de Kanaalweg.”

