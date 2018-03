Regio dinsdag, 6 maart 2018

Nalatenschap Rely Jorritsma gaat niet meer deels naar jeugd Jellum - Uit de nalatenschap van Rely Jorritsma worden niet langer de Junior Relyprizen uitgereikt, de prijs voor jong literair talent. Het geld wordt voortaan weer in zijn geheel gereserveerd, zoals de voormalige dichter het in zijn testament heeft bepaald, aan de beste ingezonden verhalen en gedichten op het gebied van de Friese literatuur. Dat heeft de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) besloten. Dichter en schrijver Rely Jorritsma (1905-1952) liet bij zijn overlijden een aanzienlijk vermogen achter aan geld en grond. Hij bepaalde in zijn testament dat uit het vermogen jaarlijks prijzen moesten worden uitgereikt aan maximaal vijf schrijvers en vijf dichters. Dat gebeurt sinds 1954 door de speciaal daarvoor in het leven geroepen Stichting Rely Jorritsma Fûns. Bij het vijftigjarig bestaan van de stichting werden ook de Junior Relyprizen ingesteld, prijzen voor kinderen van twaalf tot achttien jaar. ,,Dat wie in ekstraatsje om oan te moedigjen dat de jongerein letter ek oan de Rely Jorritsmapriis meidocht”, zegt Pieter de Groot van de stichting FLMD. ,,It waard ek út it fûns betelle.” Volgens De Groot stopt de stichting nu met de Junior Relyprizen omdat die geen onderdeel zijn van de testamentaire wensen van de dichter. Bovendien werken andere organisaties al aan het stimuleren van Fries literair talent, zegt De Groot. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 maart.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties