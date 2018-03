Regio dinsdag, 6 maart 2018

Voor nabestaanden is Lancaster-monument afronding Warten - De onthulling van het monument op de Ald Dwinger bij Warten wordt op 15 april bijgewoond door veertig nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden van de Lancaster die in 1942 op deze plek is neergestort. De nabestaanden komen voor de plechtigheid over uit Engeland, Canada en Nieuw-Zeeland. De Lancaster R5682 stortte op 5 september 1942 neer, nadat het Britse gevechtsvliegtuig was geraakt door luchtafweergeschut van de Duitsers en vervolgens werd aangevallen door een Duitse nachtvlieger. De bommenwerper was vanuit Engeland op weg naar Bremen, waar een industriegebied het doelwit was. In het vliegtuig zaten zeven bemanningsleden. Vier inzittenden wisten zich te redden met een parachute. Een vijfde man kwam om bij zijn sprong. De piloot, Peter Joslin, werd uit het vliegtuig geslingerd en stierf. Francis Cooper, de boordschutter, raakte vermist. Het vermoeden bestond dat zijn stoffelijk overschot in het vliegtuigwrak was achtergebleven. De onthulling van het monument zal worden bijgewoond door zonen, dochters en kleinkinderen van de omgekomen bemanningsleden. Boordschutter Cooper had geen kinderen toen hij stierf. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties