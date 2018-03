Regio dinsdag, 6 maart 2018

BOEi: tekort bij Blokhuispoort door provincie

Leeuwarden - Blokhuispoorteigenaar BOEi beschuldigt de provincie Fryslân ervan toezeggingen voor extra geld voor de verbouw van de voormalige gevangenis in Leeuwarden niet te zijn nagekomen. Dat doet BOEi in een brief aan de gemeenteraad van Leeuwarden waarin het bedrijf probeert uit te leggen hoe het kan dat er ruim vier miljoen euro meer is uitgegeven dan er aan subsidie binnenkwam, waardoor de verbouw moest worden stilgelegd. BOEi schrijft dat er toezeggingen waren voor extra geld, zonder een bedrag te noemen. Ook schrijft het bedrijf dat er dit najaar met de provincie is gesproken over het extra geld.

Gedeputeerde Sander de Rouwe ontkent bij monde van zijn medewerker Nienke Nijp dat dit gesprek er is geweest. Ook wordt via Nijp opnieuw bevestigd dat het al vanaf februari 2016 bij zowel de gemeente Leeuwarden als bij BOEi bekend is dat de maximale bijdrage 7,8 miljoen euro zou zijn. Dat bedrag staat ook vermeld in het businessplan van de Blokhuispoort van februari 2016 - geschreven door de gemeente en BOEi, en in de provinciale subsidiebeschikking van mei 2016.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 maart

Reacties: