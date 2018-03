Geloof & Kerk maandag, 5 maart 2018

Ook voor één kaartje word je bij De Brug uitgebreid geholpen Hoe vergaat het de Friese christelijke boekhandels? Het Friesch Dagblad zoekt ze op. Ook bij De Brug in Heerenveen is de trend zichtbaar dat steeds meer uitgaves op vrouwen gericht zijn. Wat in deze reportageserie elke keer weer een opvallende ervaring is: zodra je een christelijke boekhandel binnenstapt, treed je een oase van rust binnen. Zo ook bij Boekhuis De Brug aan de Vleesmarkt in Heerenveen. Van de hectiek van het dorpscentrum blijft niets over zodra je de deur achter je dichtdoet. Een gezellige indeling met koffietafel, de schappen en toontafels zijn zorgvuldig geschikt, zachte praise-muziek uit de speakers - niet te hard en dwingend dus. Als leuke blikvangers hangen een paar pagina’s uit stukgelezen Bijbels en liedbundels gemaakte lampenkappen boven de koffietafel. Het is een klassieke winkeldeur, met zo’n verticale, koperen deurklink die je met je duim moet bedienen, die precies past bij het antieke winkelpand. Lang geleden zat er een kantoorboekhandel in dit pand. Op de gevel prijkt over de volle breedte nog een natuurstenen plaat waarop ‘Boekhandel V/h Land’ staat. Op de rand van de opgerolde jaloezie staat ‘Christelijke boeken, muziek en multimedia’. Achter de klokgevel ademt het pand dezelfde sfeer van vervlogen tijden. Voor wie achter de winkelruimte mag komen is het een verrassend ruim pand, met kruip-door-sluip-door-gangen en drie etages. Jarenlang woonde de eigenaar van die kantoorboekhandel, de heer Sevensma, op de bovenste etage. Eerst verhuurde hij zijn pand aan De Brug, later kocht de stichting die achter De Brug zit het pand en verhuurde die de etage aan Sevensma. Een half jaar geleden verhuisde de 85-jarige Sevensma naar een van de verzorgingshuizen in Heerenveen. De bovenetage is inmiddels deels opgeknapt en ingericht met wat tafels en stoelen, zodat er workshops of koffie-ochtenden gehouden kunnen worden. Lees meer in het Friesch Dagblad van 5 maart

