Regio maandag, 5 maart 2018

Groot aantal branden door droge wind

Fochteloo - De brandweer moest het afgelopen weekeinde bovengemiddeld vaak uitrukken vanwege de droogte. ,,Als we één of twee keer in een weekeinde uit moeten rukken dan is dat al veel", zegt brandweerwoordvoerder Jan Willem Zwart. ,,Dit keer waren er zo’n acht meldingen.”

Er kwamen meerdere meldingen binnen van rietbranden. ,,Rietkragen zijn nu kurkdroog. Door de droge oostenwind en de extreme kou zit er nauwelijks vocht in de lucht.” Tussen Workum en Hindeloopen brandde zaterdag een een stuk rietland van tweeënhalve hectare af. De oorzaak van de brand was onbekend. ,,Maar een peuk van een schaatser zou zelfs voldoende kunnen zijn om dit te veroorzaken.” Daarnaast woedde er gistermiddag een brand in het riet in de poldersloot naast de Fjurlânswei bij Aldeboarn.

Fochteloo

Bij Fochteloo moest de brandweer gisteren opschalen naar een grote brand. De brand ontstond rond half vijf ’s middags in het hoogveengebied Fochteloërveen. De brandweer was ter plaatse met zes tankauto’s en twee waterwagens en werd geassisteerd door korpsen uit Norg en Veenhuizen. Rond half zes was de brand geblust. Uiteindelijk is er een gebied van tweehonderd bij driehonderd meter in de as gelegd waarop met name heide en pijpenstrootjes stonden.

,,Het afgebrande gebied had nog wel veel groter kunnen zijn”, zegt Zwart. ,,Maar we hebben snel opgeschaald naar een grote brand en een nieuwe techniek toegepast die speciaal geschikt is voor bosbranden.” Bij die nieuwe techniek worden er vertakkingen geplaatst op een brandslang. ,,Die vertakkingen zien er uit als een Y-stuk. Per vertakking krijg je er twee slangen bij. De druk wordt daardoor lager, maar je kunt wel op meer plekken tegelijk zijn.”

De brandweer van Appelscha had zaterdag net met de nieuwe techniek geoefend. ,,Zij zijn hier mee bezig omdat er al vaker grote branden zijn geweest bij Fochteloërveen.” De oorzaak van de brand werd door de politie onderzocht. ,,De kans is groot dat ergens een kleine brandhaard was. Een sigarettenpeuk was al voldoende om een dergelijke brand te veroorzaken.”

Sportcomplex

De brandweer moest gisteren ook uitrukken voor een brand in sportcomplex Kortezwaag in Gorredijk. Die brand had echter niets met het weer te maken. ,,De brand ontstond in een sauna. Waarschijnlijk werd de brand veroorzaakt door oververhitting.” De brand vernielde alleen de sauna in het complex. Er raakte niemand gewond.

De brandweer riep vorige week nog op tot voorzichtigheid vanwege de droogte. Voor het weekeinde vonden er ook al branden plaats bij vier boerderijen en een metaalbewerkingsbedrijf in Sint Jacobiparochie. Zaterdag was er nog een brand in café It Skoat in Oudeschoot waar een palletkachel oververhit raakte. Het café werd tijdig ontruimd.

Reacties: