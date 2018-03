Regio maandag, 5 maart 2018

Niets dan lof voor commissaris Brok: ‘dit is het schaap met de vijf poten’

Leeuwarden - ,,Ik tink datst oeral deselde lûden krigest. Dit is in boppe-slach.” FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong komt bijna superlatieven tekort als haar wordt gevraagd naar het functioneren van de nieuwe commissaris van de Koning, die vorige week precies een jaar in functie was. Of het nu gaat om het functioneren in Provinciale Staten, de inzet voor het mkb of de aandacht voor de Friese taal en cultuur: op alle terreinen is ze erg tevreden over Arno Brok. ,,Hy lit him sá sjen yn it Fryske fermidden. En hy is der foar elkenien, fan heech oant leech.”

De Jong roemt vooral de aandacht voor de Friese taal van Brok. De commissaris spreekt eigenlijk altijd Fries en geeft daarmee een flinke stimulans aan de taal, vindt de FNP’er. ,,Hy is in soarte fan Doutzen Kroes foar de Fryske taal. As hy it al docht, dan dogge oaren it ek.”

Remco van Maurik (PvdA) spreekt van een ,,uitstekende” commissaris. ,,De wijze waarop hij vergaderingen voorzit, en ruimte geeft in de discussie: hij doet het goed. Dat geldt ook voor zijn bredere werk als commissaris, al heb ik daar wat minder zicht op. Hij is goed aanwezig bij Culturele Hoofdstad, en ook in Den Haag en in Brussel. Hij kent buitengewoon goed de wegen om zich in te zetten voor Fryslân.”

,,Een echte commissaris”, vindt Max Aardema (PVV). ,,Een authentiek persoon, die de dingen goed doet die hij moet doen.” Aardema noemt Brok een prima boegbeeld voor Fryslân. ,,Of er iets is dat beter zou kunnen? Het komt zo niet bij mij op, al zou ik dat ook niet via de krant zeggen. Voor zijn functioneren niets dan lof, dat kun je wel stellen.”

Johan Tjalsma (fractievoorzitter van het CDA) roemt net als Aardema de persoonlijkheid van de commissaris. ,,Al wordt het laat, hij heeft iets waardoor het toch altijd gezellig blijft. Een commissaris die goed aandacht heeft voor het Fries eigene. Niet van: vroeger was alles beter, maar op een moderne manier. Neem zijn installatie- en nieuwjaarstoespraak, waarin hij aandacht had voor het samenvoegen van gemeenten en de uitdagingen van Fryslân voor de toekomst.”

Talent

GrienLinkser Retze van der Honing is onder de indruk van de belangstelling die de commissaris altijd toont. ,,Hij heeft aandacht voor iedereen, van een protestgroep tot weet ik maar wat. Zijn grootste kenmerk is dat hij commissaris is van iedereen, dat is echt opvallend aan hem. Hij benadert mensen op een voortreffelijke manier. Zonder zelf op een voetstuk te staan, maar hij maakt zichzelf ook niet kleiner dan nodig. Die balans is lastig te vinden, maar hij heeft daar blijkbaar talent voor. Het is onmogelijk om iemand als Brok níét leuk te vinden.”

,,Een uitstekende verbinder die goed sfeer kan maken", zegt Margreet Mulder (D66). ,,En wat wij belangrijk vinden is dat hij een goed oog heeft voor de betekenis van kunst en cultuur." Als voorbeeld noemt Mulder het initiatief van Brok om nieuwe portretten van voormalige Friese bestuurders op te hangen in de koffiekamer van het provinciehuis. ,,Zijn belangstelling is breed, dat merk je aan alles.”

Ook over zijn optreden in de Statenzaal is Mulder enthousiast. ,,Hij maakt dingen niet te zwaar en verstaat uitstekend de kunst van de luchtigheid. Of ik nog aandachtspunten heb? Dit gebeurt mij niet vaak, maar die heb ik eigenlijk niet. Het sterke aan deze commissaris is dat hij ons zelf het debat laat doen, in plaats van dat hij ons als een schoolmeester gaat zitten kapittelen.”

Over dat laatste punt lopen de meningen nog wel uiteen. Het is namelijk ook het enige punt aan het functioneren van de commissaris waar nog wat kritiek op is. Die komt van FNP’er De Jong. ,,Wês mar wat mear in skoalmaster yn de Steaten. Dat ha ik ek tsjin him sein: hy mei wol wat mear optrede. Net dat it in binde is, mar hy jout in soad romte. En Steateleden kennende, dy pakke dy romte dan ek.”

Maar los van dit ene kleine kritiekpunt is ook De Jong vol lof. ,,Der waard in skiep mei fiif poaten socht. Kinst wol sizze dat wy him fûn hawwe.”

