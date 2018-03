Regio maandag, 5 maart 2018

Zonovergoten schaatsdag sluit winter af

Earnewâld - Terwijl de zon overvloedig scheen maar de dooi al begon in te zetten, waagden tientallen schaatsers zich gisteren nog een laatste keer op het ijs. Onder andere bij Earnewâld, het IJsselmeer en De Deelen waren nog veel schaatsers actief.

Ook in de rest van het land werd nog veel geschaatst. Het risico op een nat pak bleek gisteren wel groot te zijn. De hulpdiensten moesten meerdere keren uitrukken. Uit Utrecht, Voerendal, Arnhem en Leiden kwamen meldingen binnen van schaatsers die door het ijs waren gezakt. Bij Ter Aar werd zelfs een schaatser overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij door het ijs van de Langeraarse Plassen was gezakt.

In Fryslân viel het aantal schaats-ongevallen mee. De politie werd zaterdag wel ingezet voor een zoektocht bij Ezumakeeg. ,,We kregen een melding binnen dat er een tas was gevonden met herenschoenen en kinderschoenen”, zegt politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema. ,,We hebben de melding serieus genomen want we gingen er vanuit dat de eigenaar met dit koude weer niet zonder schoenen naar huis zou gaan.” De politie heeft nog met een helikopter het gebied afgezocht. ,,We kregen verder geen berichten binnen van een vermiste schaatser in het gebied en gaan ervan uit dat de eigenaar toch veilig thuis is gekomen.”

Toertocht

Ondanks het feit dat er bijna de hele week al op veel plekken werd geschaatst zat een toertocht er nog niet in. ,,Wy koene der net foar ynstean dat it feilich wie foar al dy tűzenen minsken dy’t op in toertocht ôfkomme”, zegt ijsmeester Sytse Kroes van de Friesche IJsbond.

Om een toertocht te kunnen uitschrijven is er volgens Kroes gemiddeld twaalf centimeter ijs nodig. ,,No lei it trochstreeks op sa’n sân sintimeter. By sân sintimeter begjinne ús tariedingen foar it útsetten fan in toertocht. As de froast trochset hie, wiene wy der no mei begűn.”

Naast de soms minimale dikte was het ijs volgens Kroes gevaarlijk vanwege de vele wakken. ,,Troch de wyn bleaune in protte wekken iepen. Gelokkich wienen dy noch te sjen. Bytiden kin der ek in flues oer it wek komme en dan wurdt it noch gefaarliker.”

Kroes is zelf nog wel het ijs op geweest. ,,Mar ik haw my goed taret. Ik riid altyd mei prikkers om ‘e nekke en ik haw in smytline mei foar it gefal ik yn in wek telâne kom. Dęrneist haw ik in ręchpűde mei dy’t driuwen bliuwt.”

De manier waarop er de afgelopen de dagen werd geschaatst, was volgens Kroes soms onverantwoord. ,,Ik haw myn hert bytiden wolris fęsthâlden as ik seach hoe’t guon sűnder derby nei te tinken efter inoar oanriden.” Desondanks was het volgens Kroes een geweldige week voor schaatsliefhebbers. ,,Trochdat wy gjin offisjele tochten útset hawwe, waard der moai ferspraat yn de provinsje riden. Minsken wisten blykber goed wat wol en net kin op it iis en gelokkich foel it tige ta mei de űngemakken op it iis yn Fryslân.”

Het ijs dat nu nog op vaarten en sloten ligt, zal de komende tijd in rap tempo verdwijnen door dooi en bemaling. In het Noorden vriest het de komende nachten nog wel, maar overdag stijgt het kwik tot zes graden. In Limburg verwacht het KNMI zelfs maximumtemperaturen van 11 graden.

