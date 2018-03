Economie maandag, 5 maart 2018

Balkster Poiesz maakt ruimte voor nieuwbouw Balk - Supermarktketen Poiesz uit Sneek wil de vestiging in Balk slopen ten behoeve van nieuwbouw. Omwonenden worden hier volgende week woensdag over geïnformeerd tijdens een inloopavond. Op de plek van het huidige pand aan het F.D. Hoekstraplein wordt een parkeerterrein ingericht. De nieuwbouw komt op het huidige parkeerterrein, westelijk van het oude pand. Vorig jaar werd nog gesproken van een verbouwing. Omdat de kans bestaat dat er vleermuizen in de huidige supermarkt aanwezig zijn werden er in november vleermuizenkasten op verschillende plaatsen in het dorp geplaatsen. Als er vleermuizen in het pand zitten, kunnen ze alvast de overstap maken naar een vleermuizenkast. Poiesz liet adviesbureau BügelHajema onderzoek doen naar de aanwezigheid van vleermuizen in het pand. De resultaten hiervan worden in juli verwacht.Welkom02!

