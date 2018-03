Regio zaterdag, 3 maart 2018

Statenleden zitten liever in gemeenteraad Leeuwarden - De functie van raadslid is in trek bij Friese provinciale volksvertegenwoordigers. Een relatief groot aantal Statenleden hoopt na de gemeenteraadsverkiezingen benoemd te worden tot raadslid. Uit een rondgang langs potentiële overstappers blijkt dat vooral meespeelt dat provinciale onderwerpen ver van de inwoners staan. Liefst zeven Statenleden staan op een potentieel verkiesbare plaats in hun gemeente bij de verkiezingen van 21 maart. Dat is ruim een derde van de twintig Statenleden die deze mogelijkheid op dit moment hebben. De resterende 23 Statenleden wonen in een gemeente waar geen verkiezingen zijn of zitten bij een partij die niet deelneemt. Retze van der Honing zegt vandaag in deze krant dat de functie van Statenlid voorheen meer aanzien en gewicht had dan die van raadslid. Dat is inmiddels veranderd, aldus de GrienLinkser. Zeker na de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar gemeenten, kunnen raadsleden relatief veel bereiken. Wanda Ottens (PvdA) nam vorige week al afscheid en ook CDA’er Hans Visser bereidt zich voor op een overstap. Beide Statenleden zeggen behoefte te hebben aan onderwerpen waar ze meer direct iets kunnen doen voor inwoners. Het werk als Statenlid gebeurt volgens hen op een te hoog abstractieniveau. Ruim een jaar geleden stapte Marieke Vellinga (D66) al over. Ook zij haalt juist vanwege de directere link met de bewoners veel voldoening uit het raadswerk. Niet alle raadsleden gaan hun functie als Statenlid neerleggen als ze worden gekozen. Zo is PVV’er Harrie Graansma van plan beide functies te combineren. Een enkel Statenlid neemt pas na de verkiezingen daarover een besluit.

