Regio zaterdag, 3 maart 2018

Kievitsei in provinciehuis blijft taboe

Earnewâld - Het eerste ‘ljipaai’ van Fryslân wordt dit voorjaar niet gelotterd en aangeboden aan commissaris van de Koning Arno Brok op het provinciehuis. De Bond Friese Vogelwachten (BFVW) had dat graag nog eens gewild en zeker in het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is. Maar andere natuurorganisaties in Nederland wilden daaraan niet meewerken.

Dat vertelde voorzitter Rendert Algra op de jaarvergadering van de BFVW gisteravond in de Buitenplaats in Earnewâld. ,,Wy woene dizze tradysje graach sjen litte, mar oare natoerklups stiene der net om te springen. Wy woene as haadbestjoer fierder gjin gedonder ha. Dus fierders wol ik der gjin wurden om smoarch meitsje”, aldus Algra.

Commissaris Brok komt wel naar het weiland waar de vinder van het eerste kievitsei wordt gehuldigd. De vinders van het eerste kievitsei per gemeente worden op het gemeentehuis gehuldigd. De vinder van het eerste ljipaai voor de jeugd krijgt de gedeputeerde op bezoek in het weiland.

Enquęte

Of er ooit weer ouderwets naar kievitseieren gezocht mag worden in Fryslân zal de BFVW op 5 oktober bepalen. Voorafgaand aan die vergadering wordt er een enquęte gehouden onder alle leden. Zij bepalen of de traditie van ‘aaisykjen yn it frije fjild’ in stand moet blijven. Mocht dat zo zijn dan kan het hoofdbestuur nog op tijd een ontheffing aanvragen voor het rapen. Dit jaar zullen net als vorig jaren alleen de eerste eieren gemeld worden. Het meenemen van de ljip-aaien is niet toegestaan.

In het kader van LF2018 wordt de provinciale jeugdvogelwachtdag dit jaar in de gemeente Leeuwarden gehouden. Vogelwacht Idaarderadeel houdt deze op 2 juni.

Broedmachine

De Friese vogelwachters besloten gisteren verder te gaan met hun experiment om eieren van kieviten en grutto’s uit te broeden in een broedmachine. Dat gebeurt alleen met eieren die op het punt staan te sneuvelen door landbewerking van een boer.

Op de jaarvergadering sprak een grote meerderheid zich uit voor het plan om de broedmachine op te nemen in het beschermingsplan van de weidevogel. Alleen de wachten van Marsum, Oudega (Sm), Tytsjerk, Kollum en Veenklooster waren tegen. Volgens BFVW-voorzitter Algra zal het gebruik van de broedmachine begeleid worden door een deskundig instituut.

Jinke Kuperus-Hoekstra uit Wirdum reageerde verheugd op het besluit. ,,Ik ha foarich jier stiekem aaien yn in briedmasine utbriede litten. De aaien leine yn in stik dat de boer de oare deis jarje soe. Dus se hiene kapot gien. No ha’k se ręden en koe ik de piken frij litte yn in plas-dras. De ljippen begiene dernei noch in kear te lizzen. Dus wy hiene in goede opbringst”, aldus Kuperus die jaren geleden als eerste Friezin het eerste kievitsei van Fryslan vond.

Algra toonde zich verheugd met het besluit. ,,Dit is de greidefugelferdubelder. Hjir kinne wy mei fierder.”

De leden besloten verder om 25.000 euro te steken in de Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Deze stichting is de nieuwe terrein beherende organisatie van de vogelwachters. Zij wil grond kopen, inrichten en onderhouden waar veel weidevogels zitten. Zo kan boerenland aantrekkelijker gemaakt worden voor plas-dras-mogelijkheden of verhoging van het waterpeil. De BFVW wil zo meer te zeggen krijgen over inrichting van weidevogelgebied.

Reacties: