Economie zaterdag, 3 maart 2018

Komst Bauhaus is een risico voor ontwikkeling Cambuurstadion Leeuwarden - De komst van bouwmarkt Bauhaus vlak bij het te bouwen Cambuurstadion bij het WTC is niet wenselijk. Dat zegt Frank Meijer van Wyckerveste dat het nieuwe stadion samen met bouwbedrijf Dijkstra Draisma ontwikkelt en bouwt. In de plannen voor het nieuwe stadion is een groot winkel- en vrijetijdsaanbod opgenomen met daarin bouwmarkt Karwei. De komst van retailbedrijven is noodzakelijk om het nieuwe stadion te financieren. Zonder winkels, bioscoop en een bouwmarkt is de bouw van een nieuw stadion niet haalbaar. ,,Dat er nu zo dichtbij een Bauhaus filiaal komt, komt het project niet ten goede”, stelt Meijer van Wyckerveste. Jan Spoelstra, adviseur en woordvoerder van eigenaar Jan Anker van het WTC Expo meldt dat ‘het duidelijk is dat Bauhaus een deel van de doe-het-zelfbusiness opeet’. In de oorspronkelijke plannen voor het Cambuurstadion en de bijbehorende winkels zou Bauhaus zelf een plek krijgen. De oppervlakte voor een bouwmarkt in de plannen werd echter verkleind omdat Anker meer ruimte nodig heeft voor evenementen zoals ‘Caravana’. ,,Op dat moment haakte Bauhaus af, een oppervlakte van vierduizend vierkante meter was voor het concern niet groot genoeg”, aldus Meijer. De Bauhausvestiging aan de zuidkant van de Slauerhoffbrug, op het terrein van kraanbedrijf Kielstra en omliggende gronden, wordt met twaalfduizend vierkante meter drie keer zo groot als de geplande bouwmarkt bij het nieuwe stadion. Er zullen zo’n 150 mensen komen te werken en nog eens honderd indirecte banen bij betrokken zijn. Voorwaarde is dat de vergunningen rondkomen. De gemeente Leeuwarden wil in ieder geval meewerken. In de vorig jaar door de ontwikkelaars gepresenteerde plannen voor het WTC-gebied werd de Karwei genoemd als de bouwmarkt die zich in plaats van Bauhaus in het complex zou vestigen. Maar of Karwei daar nog wel voor voelt nu concurrent Bauhaus zich op een steenworp afstand van vestigt, is onduidelijk. Woordvoerder Yze de Vries van het hoofdkantoor van Karwei in Leusden meldde deze week aan het Friesch Dagblad dat vragen over een Karwei-filiaal in het WTC voorlopig onbeantwoord zullen blijven. ,,De komst van de Bauhaus is ons intussen bekend. Wij beantwoorden nu geen vragen meer over de komst van de Karwei naar het WTC-gebied”, zei De Vries. Intergamma, het moederbedrijf van de Karwei en Gamma bouwmarkten, was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. De gemeente Leeuwarden zegt ervan uit te gaan dat de Karwei gewoon onderdeel blijft van de plannen voor het nieuwe Cambuurstadion. Binnenkort praat de gemeenteraad over het bestemmingsplan dat de nieuwe ontwikkelingen bij het WTC mogelijk moet maken.

