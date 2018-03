Sport vrijdag, 2 maart 2018

Rossi wil bij Cambuur niets weten van roemloze aftocht

Hij had alles in zich om dit seizoen dé publiekslieveling bij SC Cambuur te worden. De naam, de achtergrond, de uitstraling en de sterke start op het veld. Maar een blessure gooide roet in het eten, voordat de trein Rossi goed en wel het beginstation had verlaten. Na een invalbeurt, drie basisplaatsen, een goal en drie assists zat het seizoen op 22 september na het uitduel met MVV Maastricht (1-1) er al op voor de voetballer van Marokkaanse afkomst en met Zwitserse nationaliteit. ,,Het is frustrerend dat zo’n klein botje in je voet je seizoen zo kan verpesten.”

Want in Maastricht brak Rossi zijn middenvoetsbeentje, een blessure waar normaal gesproken zo’n drie maanden herstel voor staat. Een maand later bleek de kwetsuur ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht, aangezien de spits ook bandletsel in zijn voet had opgelopen. Een operatie was noodzakelijk om de revalidatie een goed verloop te geven. Cambuur is inmiddels twintig wedstrijden verder, maar Rossi is nog steeds niet terug. ,,Ik hoop tegen het einde van het seizoen nog te kunnen spelen. En hopelijk haalt het team de play-offs, dan kan ik daarin ook spelen.”

Het is een ambitieuze doelstelling voor Rossi, want over zeven weken is de reguliere competitie in de eerste divisie afgelopen. Nog twaalf duels heeft Cambuur om zich te plaatsen voor de play-offs. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we het redden. In mijn dromen zie ik mezelf weer spelen in het stadion.”

