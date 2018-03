Regio vrijdag, 2 maart 2018

Honderden meldingen bij Vitens na strenge vorst Leeuwarden - De telefoon stond gisterochtend roodgloeiend bij waterbedrijf Vitens. Honderden mensen uit onder meer Fryslân meldden bevroren waterleidingen en kapotte watermeters. Om acht uur ’s ochtends stond de teller op honderd, rond de klok van half elf waren er al zeshonderd meldingen. Dat zegt Caroline van der Veeken van waterbedrijf Vitens, dat de watervoorziening in vijf provincies verzorgt. Bevroren leidingen, binnen- en buitenshuis. Buitenkranen die de geest geven en watermeters die stuk zijn: het hield niet op. ,,Omdat het nu al een aantal dagen vriest zie je een opeenstapeling. Een leiding die gisteren nog niet bevroren was, is dat nu wel. Er zit een opbouw in, en met de komende koude nachten verwachten we nog meer schademeldingen.” Installatiebedrijven in Fryslân kunnen het werk amper aan. Zij zijn het die de problemen van de bevroren waterleidingen en kapotte meters moeten oplossen. Arjen Kamminga van Wijbenga Installaties uit Leeuwarden is om tien uur ’s ochtends al met zijn derde klus bezig. ,,Het is echt extreem”, meldt Kamminga telefonisch. ,,De mensen zijn het niet meer gewend dat het streng kan vriezen. Op dit moment ben ik bezig een leiding te ontdooien. En daarom moet ik nu ook ophangen, sorry.” Soortgelijke ervaringen heeft Hankel’s Technisch Bedrijf uit Wommels. ,,We hebben te maken met veel storingen in cv-ketels en natuurlijk bevroren waterleidingen. Ook bij agrarische bedrijven hebben we veel werk: er zijn steeds meer open stallen en daar gaat het nu mis”, zegt Leo van der Geest. Lees meer in het Friesch Dagblad van 2 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties