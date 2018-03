Regio vrijdag, 2 maart 2018

Chauffeur keek op telefoon bij dodelijk ongeval in Joure Leeuwarden - Tegen een 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mijdrecht is gisteren negen maanden cel geëist vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeval bij het verkeersknooppunt in Joure. Ook moet de man volgens officier van justitie Eelco Jepkema een rij-ontzegging krijgen van anderhalf jaar. De chauffeur veroorzaakte op 16 november 2016 op de A7 een kettingbotsing vlakbij het knooppunt van Joure. Hij zat tijdens het rijden op zijn telefoon te kijken en zag een beginnende file over het hoofd. Meerdere auto’s reden al stapvoets. Borden die hiervoor waarschuwden had de man ook niet opgemerkt. De vrachtwagenchauffeur reed in cruisecontrol met 83 kilometer per uur tegen een auto aan, waarna een kettingbotsing volgde. In de eerste auto die de man raakte zat een gezin uit Sneek. De 31-jarige vader overleed negen dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De moeder (toen 29) liep een dwarslaesie op. Hun dochter van een jaar kwam er met een hersenschudding van af. ,,Ik zag dat ik gemiste oproepen had van mijn vrouw”, verklaarde de verdachte. ,,Toen ik terug belde was ze boos omdat ze had gezien dat ik op mijn telefoon pornosites had bezocht. Ik ben die gaan verwijderen en heb daarbij niet op de weg gelet. Dat is echt een heel grote fout geweest. Ik wou dat ik het terug kon draaien, maar dat kan niet.” Meerdere getuigen hebben het ongeluk zien gebeuren en de chauffeur ook zien remmen. Maar het is, ook uit onderzoek van Verkeersongevallenanalyse, niet duidelijk of de man voor of na de botsing remde. Zelf kon hij dit ook niet met zekerheid zeggen. De rechtszaal zal vol met nabestaanden. De vrouw van het dodelijke slachtoffer las geëmotioneerd een verklaring voor. ,,Ik heb lang niet willen weten wat de reden van het ongeluk was. Mijn man komt er toch niet door terug. Nu ik het weet, vind ik het ongelooflijk. Om de meest stompzinnige reden is mijn hele leven verwoest. Niets zal voor ons ooit nog hetzelfde zijn.” Ook de verdachte huilde tijdens de verklaring. ,,De verdachte heeft de file niet tijdig gezien, terwijl je dit van iemand die al twintig jaar zijn groot rijbewijs heeft wel mag verwachten”, zei officier van justitie Jepkema. ,,De gevolgen van het gebruik van zijn telefoon tijdens het rijden zijn verstrekkend en afschuwelijk. De verdachte is onoplettendheid in het verkeer aan te rekenen. Daardoor is de botsing veroorzaakt.” ,,De verdachte zal voor de nabestaanden altijd schuldig zijn”, zei advocaat Geert-Jan Kruizinga. ,,Hij weet zelf wat hij heeft aangericht. Ik vraag de celstraf om te zetten naar een voorwaardelijke. Mijn cliënt heeft een gezin en is daar kostwinner voor. Hij zal moeten leren leven met de rij-ontzegging, maar zijn gezin komt bij een celstraf in de problemen.” De uitspraak volgt op 15 maart.

