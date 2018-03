Regio vrijdag, 2 maart 2018

Criminaliteit in Fryslân blijft verder dalen Leeuwarden - Fryslân lijkt veiliger te worden. De geregistreerde criminaliteit nam vorig jaar opnieuw af en ook de inwoners zeggen minder met misdaad in aanraking te zijn gekomen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor over vorig jaar, die gisteren werd gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek en de politie. In het onderzoek wordt de veiligheid op meerdere manieren gemonitord. Er wordt gekeken naar de misdaad die geregistreerd wordt door de politie, naar het aantal aangehouden verdachten en naar slachtoffer-enquêtes. Daarbij geven mensen zelf aan of ze te maken hadden met misdaad. Alle drie laten al jaren een dalende trend zien en 2017 volgde die lijn. De politie registreerde vorig jaar 21.555 misdrijven in Fryslân, tegenover 24.585 in 2016. Ook het aantal inwoners van Fryslân dat verdacht werd van een misdrijf nam af. In 2016 waren er 5570 Friese verdachten, vorig jaar 4990. In 2016 gaven 13,6 procent van de geënquêteerde Friezen aan slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf. Vorig jaar lag dat percentage op 10,3. Gezien de trends is het aannemelijk dat de criminaliteit is afgenomen in Fryslân. Er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen. Zo blijft altijd een deel van de criminaliteit buiten de statistieken. Niet van alle misdrijven wordt aangifte gedaan, bijvoorbeeld vanwege schaamte, angst of omdat mensen denken dat het niet helpt. Ook herkennen mensen een misdrijf niet altijd als een misdrijf. Internet-aangifte De landelijke aangiftebereidheid daalde de afgelopen jaren van 29 procent in 2012 naar 24 procent in 2017. Vooral het aantal aangiftes per internet daalt. ,,We gaan goed onderzoeken waarom er minder internetaangiften zijn. Wellicht haken mensen af”, zei landelijk politiechef Eric Akerboom gisteren bij de persconferentie over de cijfers. Ook slachtofferrapportages zijn niet feilloos. Zo worden onder meer kinderen tot vijftien jaar en bedrijven niet gevraagd naar slachtofferschap, en is het geheugen van mensen vanzelfsprekend niet zonder fouten. Ook zijn er zogenoemde slachtofferloze misdrijven, zoals drugshandel en georganiseerde misdaad, die niet in dergelijke rapportages naar boven komen. De hoeveelheid misdaad die buiten de statistieken blijft, is daarom moeilijk te meten. Akerboom sprak daarom naast trotse ook nuancerende woorden. ,,Ondanks de daling wordt nog altijd één op de zeven mensen slachtoffer van een delict. Dat is te veel.” Akerboom meldde verder dat mensen vaker de politie bellen. Vorig jaar 1,5 miljoen keer, ten opzichte van 1,2 miljoen keer in 2016. ,,Het goede nieuws is dat het op straat veilig wordt. Tegelijkertijd vragen mensen steeds meer hulp van de politie.” De politiechef ziet verder dat de criminaliteit verschuift naar ‘het schemergebied van cybercrime, fraude en ondermijning’. Verklaringen voor de daling van de criminaliteitscijfers zijn lastig te geven. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste dadergroep, jongeren, minder vaak op straat te vinden is. Jongeren vertonen daarmee minder vaak zichtbaar crimineel gedrag. Dat kan een oorzaak zijn. Ook nam de politiecapaciteit vorig jaar toe, onder meer bij het aantal wijkagenten. Akerboom roemde daarnaast de samenwerking van de politie met andere instanties en bedrijven, zoals Marktplaats, en merkte op dat burgers hun woningen steeds beter beveiligen tegen inbraken. Politie Noord-Nederland wilde gisteren niet reageren op de cijfers of een verklaring voor de daling geven. Volgens woordvoerder Nathalie Schubarth is afgesproken dat alleen op landelijk niveau een toelichting wordt gegeven.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties