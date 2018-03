Economie vrijdag, 2 maart 2018

Ganzenverjaagteams gaan toch gewoon met geweren op pad Leeuwarden - Het was eigenlijk de bedoeling dat de nieuwe ganzenverjaagteams zouden bestaan uit niet-jagers, die met laserpennen en alarmpistolen de ganzen helpen verjagen. Van dat plan zijn de jagers afgestapt: ze doen het zelf en gebruiken gewoon hun geweren. Bij de vaststelling van het Friese ganzenbeleid in Provinciale Staten werd in juli een amendement aangenomen om verjaagteams in te stellen, die jagers zo nodig kunnen bijstaan bij het bestrijden van ganzen. Gedeputeerde Johannes Kramer was destijds positief over het initiatief van VVD, CDA en FNP. Hij hoopte hiervoor muskusrattenvangers van Wetterskip Fryslân te kunnen inzetten. Secretaris Robbert de Vries van de Faunabeheereenheid Fryslân zegt dat het plan als een verrassing kwam. ,,Wij zijn nogal overvallen. Jagers hebben liever geen onbekenden in hun jachtveld rondlopen.” De wildbeheereenheden (WBE’s) hebben inmiddels een plan uitgewerkt waarbij een samenwerkingsverband van jagers zelf verjaagteams samenstelt. ,,Het wordt anders dan vooraf gedacht.” Lees meer in het Friesch Dagblad van 2 maart

